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2024-11-19 18:01:58

中電及港燈明年加淨電價約1%　劉國勳認為加幅溫和

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中電及港燈明年加淨電價約1%　劉國勳認為加幅溫和

中電及港燈明年加淨電價約1%　劉國勳認為加幅溫和

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中電及港燈今日公布加電費的幅度，中電明年1月平均淨電價加0.98%，港燈則加0.9%。

中電平均淨電價會由現時的142.9仙加至144.3仙，上升了0.98%。中電總裁羅嘉進表示面對物料成本增加、勞動力市場緊張等經營壓力，導致公司營運支出增加。但公司明白市民對電價的關注，一直努力審慎控制成本，提升營運效率，並盡力透過多元化的燃料組合，減低電費加幅。

港燈平均淨電價會由現時的165.5仙加至167仙，上升了0.9%。加價後，80%以上的港燈住宅客戶，與一半以上的非住宅客戶，明年1月的額外電費開支，不計算政府的補貼，會加少於10元。港燈指與國際城市比較，公司的電價是合理。

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選購及使用電器須知｜兩腳轉三腳插頭有幾危險？（am730製圖） 選購及使用電器須知｜應選購符合香港法定安全規格的電器在香港使用（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器必須附有或在隨附告示上顯示圖中各項適當標記（am730製圖） 選購及使用電器須知｜除不經插座供電的固定電器外（例如天花燈飾及電熱水器），電器必須裝有符合安全規格的三腳插頭（am730製圖） 選購及使用電器須知｜不要購買或使用兩腳插頭的電器，除非該電器裝有符合安全標準 BS4573 或 EN50075 的兩圓腳插頭及設計從浴室內的鬚刨供電裝置取電(例如電鬚刨、電動牙刷和脫毛器等)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜為避免造成觸電危險，電器必須有效地接上地線(又稱水線)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器如有電壓選擇掣，必須將之選至 220V 交流（本港家居電壓），以免電器損壞及引致火警危險（am730製圖） 選購及使用電器須知｜使用電器前，必須先檢查電器（包括插頭和軟電線）是否有損壞，特別是電器已有一段時間未被使用（am730製圖）

港燈指出需更新老舊的機組及設施，而燃料價格總體趨勢較為平穩，但仍然偏高。受到地緣政治影響，燃料價格將來仍然有機會大幅波動。今年港燈的天然氣發電比例，已經提升至接近整體的70%，目標在10年後全面停止用燃煤作為日常發電的燃料。面對近年極端天氣情況頻繁，港燈表示挑戰日趨艱巨，但港燈在2020至2022年的供電可靠度均超過99.9999%，有信心未來亦可維持供電可靠度。

劉國勳認為加幅溫和

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為加幅與兩電去年公布的5年發展計劃大致相若，相較其他公共服務，兩電加幅尚屬溫和。不過，劉國勳指出兩電在今年出現多宗電力事故，他促請兩電提升基建、維護工作等，提供穩定的服務。劉國勳亦建議當局檢討供電中斷事故懲罰機制門檻，考慮引入影響多少住戶作為其中一個準則，而非由電力公司按其「心意」決定是否向居民作補償，或派發「心意券」。

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