中電及港燈明年加淨電價約1%　劉國勳認為加幅溫和

中電及港燈今日公布加電費的幅度，中電明年1月平均淨電價加0.98%，港燈則加0.9%。
中電平均淨電價會由現時的142.9仙加至144.3仙，上升了0.98%。中電總裁羅嘉進表示面對物料成本增加、勞動力市場緊張等經營壓力，導致公司營運支出增加。但公司明白市民對電價的關注，一直努力審慎控制成本，提升營運效率，並盡力透過多元化的燃料組合，減低電費加幅。
港燈平均淨電價會由現時的165.5仙加至167仙，上升了0.9%。加價後，80%以上的港燈住宅客戶，與一半以上的非住宅客戶，明年1月的額外電費開支，不計算政府的補貼，會加少於10元。港燈指與國際城市比較，公司的電價是合理。
港燈指出需更新老舊的機組及設施，而燃料價格總體趨勢較為平穩，但仍然偏高。受到地緣政治影響，燃料價格將來仍然有機會大幅波動。今年港燈的天然氣發電比例，已經提升至接近整體的70%，目標在10年後全面停止用燃煤作為日常發電的燃料。面對近年極端天氣情況頻繁，港燈表示挑戰日趨艱巨，但港燈在2020至2022年的供電可靠度均超過99.9999%，有信心未來亦可維持供電可靠度。
劉國勳認為加幅溫和
立法會環境事務委員會主席劉國勳認為加幅與兩電去年公布的5年發展計劃大致相若，相較其他公共服務，兩電加幅尚屬溫和。不過，劉國勳指出兩電在今年出現多宗電力事故，他促請兩電提升基建、維護工作等，提供穩定的服務。劉國勳亦建議當局檢討供電中斷事故懲罰機制門檻，考慮引入影響多少住戶作為其中一個準則，而非由電力公司按其「心意」決定是否向居民作補償，或派發「心意券」。