串謀投保人詐騙保險逾5.2萬元 保險中介人判囚7個月

廉政公署調查貪污時，揭發一名保險中介串謀兩名投保人，詐騙保險公司支付意外保險賠償。該保險中介早前被廉署落案起訴，今日(11月19日)在東區裁判法院被判入獄7個月。

被告劉承恩(35歲)，宏亞資產管理有限公司前中介人，早前經審訊後被裁定4項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。法院早前已頒令被告須向保險公司賠償約52,000元。裁判官判刑時斥被告不誠實，又指法庭必須向社會傳達正確信息，明白欺詐屬嚴重罪行遂判處監禁。

兩名投保人經劉承恩購入保險

案發於2017年底至2018年6月期間，當時保險經紀公司宏亞受友邦保險委託，向客戶銷售保險產品。兩名投保人譚啟俊(37歲)及林妍君(34歲)分別經劉承恩向友邦保險購入一份連意外保障附加契約的人壽保險。該兩份保險的保障範圍涵蓋發還因意外招致的醫療費用及意外賠款。投保人須直接向友邦保險或經宏亞提出意外索償申請，並須附以證明文件，包括病假證明書及收據。