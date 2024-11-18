假學歷｜24人持假DSE成績入讀澳科大　考評局：設多重核證服務

近日有澳門高等院校發現偽冒的DSE成績文件，揭發24名內地學生持虛假學歷入讀。考評局今日(18日)表示，十分重視有關DSE成績的核證工作，目前已為考生、大專院校與僱主提供多重成績核證服務，確保相關人士可從官方途經，直接取得考生真確的成績。同時，呼籲各界對於由中介或第三方機構提供的DSE成績文件要格外小心，更切勿試圖行使虛假成績文件，一經發現定必嚴肅處理。

具多重防偽特徵 部分可直接索取考生成績

考評局指，DSE成績通知書和證書均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等，院校和僱主如有需要可向考評局查詢詳情。另外，現已為超過20間本地與非本地的大學、院校及聯合招生負責機構，提供直接索取考生成績服務，院校在取得有關申請學生同意後，可在放榜日直接從考評局取得有關申請學生成績，整個過程不經第三方介入，毋須擔心成績被人造假。