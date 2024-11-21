全運會公路自行車測試賽周日上演 港珠澳大橋北大嶼山公路暫時交通管制

2024粵港澳公路自行車賽暨第15屆全國運動會公路自行車測試賽於周日(24日)舉行，期間港珠澳大橋和香港口岸將實施臨時管控措施，禁止所有車輛使用大橋，金巴和跨境直巴亦會暫停服務；因應賽事香港部分路段亦會實施滾動式交通管制安排，預計北大嶼山公路前往機場的行車時間亦會增加約30分鐘。
測試賽為男子公路單車個人賽，23支內地及港澳車隊共71名選手參加；於當日早上9時開始，料下午2時半結束。選手由珠海市博物館出發，經澳門再上港珠澳大橋進入本港，沿北大嶼山公路到香港迪士尼折返，再返回珠海。
賽事全長230公里，香港段全長55.8公里。港珠澳大橋賽事當日早上實施臨時管控措施，預計中午12時半解封；香港口岸旅檢大樓早上6時半起暫停服務，期間跨境公共交通，包括金巴、跨境直通巴等暫停服務，旅客須在早上6時半前抵達香港口岸旅檢大樓出境大堂或出境車輛通關廣場，離境通關服務料於當日中午12時半後恢復正常運作。
位於北大嶼山公路及香港迪士尼樂園度假區附近道路的賽道路段，將於當日上午10時20分至11時50分期間實施滾動式臨時交通管制措施。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強稱，估計屆時北大嶼山公路前往機場的行車時間要增加約30分鐘，呼籲市民及旅客應預早規劃行程，盡量用鐵路服務。
迪士尼設露天觀賞區
他說，由於香港賽段大多是邊境禁區範圍和高速公路，並考慮北大嶼山公路實施滾動式交通管制措施後，須盡快解封路段，故在相關路段不會設立公眾觀賞區域；將在迪士尼設立露天觀賞區，預計500個位置，先到先得。