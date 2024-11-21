全運會公路自行車測試賽周日上演 港珠澳大橋北大嶼山公路暫時交通管制

2024粵港澳公路自行車賽暨第15屆全國運動會公路自行車測試賽於周日(24日)舉行，期間港珠澳大橋和香港口岸將實施臨時管控措施，禁止所有車輛使用大橋，金巴和跨境直巴亦會暫停服務；因應賽事香港部分路段亦會實施滾動式交通管制安排，預計北大嶼山公路前往機場的行車時間亦會增加約30分鐘。

測試賽為男子公路單車個人賽，23支內地及港澳車隊共71名選手參加；於當日早上9時開始，料下午2時半結束。選手由珠海市博物館出發，經澳門再上港珠澳大橋進入本港，沿北大嶼山公路到香港迪士尼折返，再返回珠海。