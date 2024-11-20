兩電明年齊加電費 中電淨電費加0.98% 港燈加0.9%

中電和港燈公布明年的電費調整安排。中電明年1月的淨電費為每度電144.3仙，按年增加0.98%；港燈的淨電費為每度電167仙，按年增加0.9%，兩電的按年淨電費加幅均少於1%。環境及生態局長謝展寰強調，政府一直監察兩電的資本投入及營運開支；亦要求兩電繼續動用社區節約能源基金提供補助，減低加價對弱勢社群及中小企的影響。
現時的電費由「基本電費」和「燃料調整費」組成。中電方面，明年的基本電費為每度電98仙，較去年增加1.4仙；燃料費則維持去年的水平，為46.3仙。經調整後，明年的平均淨電價為每度電144.3仙，按年上升0.98%。
港燈方面，明年的基本電費為每度電122.9仙，較去年增加3.4仙；燃料費則下調1.9仙，至44.1仙。最終得出平均淨電費為每度電167仙，按年增加0.9%。港燈指，調整後，八成以上的住宅客戶，和五成以上的非住宅客戶，明年1月的額外開支，若不計算政府補貼，與今年1月相比，不多於10元。以一個月用電量300度的住宅客戶為例，明年1月的電費為397.05元，與今年相比多4.5元。
要求兩電動用補貼助弱勢社群
謝展寰昨出席環境事務委員會會議時表示，政府一直嚴格把關，監察兩電的資本投入及營運開支；亦要求兩電繼續動用社區節約能源基金提供補助，減低加價對弱勢社群及中小企的影響。經商討後，兩電最終同意明年1月的平均淨電費加幅少於1%。他指，局方會協助減低公眾電費支出，亦會探討相關措施，達到2050年前淨零排放的目標。
中電總裁羅嘉進表示，明白市民對加價的關注，稱一直努力審慎控制成本，透過多元化的燃料組合，減低電價調整的幅度；又指中電會提升供電系統抵禦極端天氣的能力。
港燈董事總經理鄭祖瀛則指，港燈須強化電力基建應對極端天氣，同時需要更新老舊機組同設施。他指，相關投資都為電費帶來壓力，加上營運成本上升，港燈需要上調基本電費，惟燃料價格整體趨勢較為平穩，令燃料費回落。
立法會環境事務委員會主席劉國勳認為加幅尚屬溫和。惟他指兩電在今年出現多宗電力事故，促請兩電提升基建、維護工作等，提供穩定的服務；又建議當局檢討供電中斷事故懲罰機制門檻。