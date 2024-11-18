公務員人數呈溫和增長 楊何蓓茵：部分申請人表現欠佳而不被取錄

蘇長榮：關注當局是否有意壓縮政府開支

選委界議員蘇長榮表示，雖然多人申請公務員，但實際招聘約只有1萬人，關注當局是否有意壓縮政府開支，擔心部分部門人手不足會導致施政困難。楊何蓓茵強調不是為節省開支，解釋部分職系因申請人表現與所需的相差得遠，亦有不少未能達到警隊體能要求，導致沒有聘用。

郭偉强：培訓後 300 字評估能否衡量成效

勞工界議員郭偉强說，現時公務員實際人數與編制相差一成，形容是「十個煲得九個蓋」，又關注文職人員在大灣區培訓後提交300字評估能否衡量到成效。楊何蓓茵回應指去年起已容許大三學生申請公務員，至今有條件取錄67人，招聘時間由10個月縮短至4至5個月。另外大灣區培訓剛推出，暫未見成效，但評估另包括交談及問卷調查。