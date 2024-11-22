公立醫院檢討委員會指權責不清致責任含糊　倡安全指標納高層評核

公立醫院系統管理檢討委員會公布報告，向醫管局提出31項建議。委員會主席霍泰輝表示，在管治和責任方面，委員會觀察現行運作中，公立醫院確實存在權責不清，導致責任含糊。報告建議，建構高層人員病人安全問責框架，將安全指標納入表現評核，讓高層管理人員對病人安全承擔責任。
人手不足促成安全風險
委員會觀察到，員工對安全文化認知不足的其中原因，是新入職年輕醫護人員缺乏足夠培訓，導至理解病人安全原則和實踐兩方面出現偏差；人手不足亦促成安全風險。霍泰輝表示，醫管局近年面對人手流失，不少是有經驗和資歷的員工；資深員工離職，導致病人安全方面的知識傳承及培訓工作未能追上發展。
報告指出，人手短缺及工作量與日俱增，令前線員工分身不暇，造成出錯機會增加。委員會建議醫管局挽留人才方面要繼續努力，亦要利用科技減輕人手工作，同時應進一步改善電腦系統及程式，理順工作流程。
指引數目繁多影響工作效率
霍泰輝說，委員會覺得部分職級架構的員工，未能做到坦誠溝通，錯過了防止或阻截潛在安全風險的機會。他說，指引數目繁多，有些甚至是重疊，不單影響工作效率，亦為員工帶來額外負擔。報告建議鼓勵非懲罰性通報，營造「敢言文化」，建立坦誠溝通環境。
原文刊登於 香港電台