冀如磁石統籌公私營資源 灣區國際臨床試驗所開幕

港府銳意將香港發展成國際醫療創新樞紐。位於落馬洲河套深港科技創新合作區香港園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」正式開幕，醫務衛生局長盧寵茂指，現時公私營的臨床試驗資源比較分散，試驗所的目標是如磁石般統籌所有資源，提供一站式平台支援醫藥研發機構。

去年《施政報告》提出在河套港深科技園設立粵港澳大灣區國際臨床試驗所，試驗所的臨時辦公室和生物樣本庫目前設於落馬洲河套區中央援港應急醫院，面積近7,000平方呎，其中生物樣本庫設有2個液氮凍存系統和11個超低溫冷凍儲存櫃，估計可以儲存超過40萬份樣本。