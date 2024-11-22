冀如磁石統籌公私營資源 灣區國際臨床試驗所開幕

港府銳意將香港發展成國際醫療創新樞紐。位於落馬洲河套深港科技創新合作區香港園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」正式開幕，醫務衛生局長盧寵茂指，現時公私營的臨床試驗資源比較分散，試驗所的目標是如磁石般統籌所有資源，提供一站式平台支援醫藥研發機構。
去年《施政報告》提出在河套港深科技園設立粵港澳大灣區國際臨床試驗所，試驗所的臨時辦公室和生物樣本庫目前設於落馬洲河套區中央援港應急醫院，面積近7,000平方呎，其中生物樣本庫設有2個液氮凍存系統和11個超低溫冷凍儲存櫃，估計可以儲存超過40萬份樣本。
港大盼有助加快愛滋疫苗研究進度
試驗所未來將進駐港深創科園內的一幢大樓，面積大約2萬平方呎，會有更多設備和服務。盧寵茂指，港深創科園第一期預計明年有機會使用，但當局為爭取時間推動成為國際醫療創新樞紐，因此提早一步在應急醫院先建立辦公室和樣品庫。他又說，深圳昨同時啟動「一所一中心」，體現河套深港科技創新合作區真正是「一區兩園」的協同發展。
港大醫學院院長暨試驗所營運機構代表劉澤星透露，試驗所首個項目是港大正研究的愛滋病疫苗第二期臨床試驗，指以往爭取展開一期試驗需時2至3年，期望試驗所可加快研究進度。盧寵茂稱，有關愛滋病疫苗的第二和三期臨床測試，可能需要多一些病人數量，計劃就是透過河套的「一所一中心」深港合作，能夠統籌和協調大灣區內的多中心臨床測試，使這項疫苗研發推進加速。
就研究數據和生物樣本「過河」問題，盧寵茂稱河套園區是要做到創新元素是自由流動，因此有關數據會規限在河套區內共同使用，保障病人私隱。