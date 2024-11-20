向外勞收5.4萬賄款助受聘 機場三跑項目「工頭」認罪判囚17周

廉政公署早前接獲貪污投訴，指有輸入勞工懷疑被壓榨工資，調查後揭發並落案起訴一名香港國際機場三跑道系統項目木工「工頭」，向10名外勞收賄共約54,000元，以協助工人繼續受聘，被告今日(20日)在西九龍裁判法院承認收賄，判入獄17個星期。

負責帶領一組輸入勞工擔任木工

被告陳顯良(62歲)，為金門建築有限公司聘用的輸入勞工，承認10項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。金門於2020年獲香港機場管理局判授機場三跑項目的旅客捷運系統及行李處理系統工程項目合約，並透過發展局「建造業輸入勞工計劃」聘用輸入勞工。被告是金門透過該計劃聘用的外勞「工頭」，負責帶領一組輸入勞工在工地擔任木工，工作受分判商監督。