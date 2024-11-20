向外勞收5.4萬賄款助受聘 機場三跑項目「工頭」認罪判囚17周

廉政公署早前接獲貪污投訴，指有輸入勞工懷疑被壓榨工資，調查後揭發並落案起訴一名香港國際機場三跑道系統項目木工「工頭」，向10名外勞收賄共約54,000元，以協助工人繼續受聘，被告今日(20日)在西九龍裁判法院承認收賄，判入獄17個星期。
負責帶領一組輸入勞工擔任木工
被告陳顯良(62歲)，為金門建築有限公司聘用的輸入勞工，承認10項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。金門於2020年獲香港機場管理局判授機場三跑項目的旅客捷運系統及行李處理系統工程項目合約，並透過發展局「建造業輸入勞工計劃」聘用輸入勞工。被告是金門透過該計劃聘用的外勞「工頭」，負責帶領一組輸入勞工在工地擔任木工，工作受分判商監督。
10名木工支付4,800元至5,400元賄款
廉署調查顯示，涉案10名工人經被告介紹來港工作，去年12月底從內地抵港後，以月薪37,800元加入被告帶領的木工小組。被告在10人抵港後，向各人索取每個工作天600元賄款，木工們相信如拒絕支付便不獲繼續聘用，最終每人支付4,800元至5,400元不等的賄款。
已提供防貪教育講座
廉署呼籲建造業工人切勿啞忍貪污。另外，為加強輸入勞工對香港反貪法例的了解，已於他們抵港8個星期內提供防貪教育講座，並會透過其他渠道，持續向他們提供防貪信息。