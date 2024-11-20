啟德再測試 動員4500公務員 青年運動場演練突發應變

預計明年首季正式開幕的啟德體育園，周六將進行青年運動場第三場大型演練活動，當日會動員4,500名公務員和500名地區人士參與，即場地容納人數上限的5,000人。體育專員蔡健斌相信，公務員會齊心一致做好今次演練，若有任何困難相信他們會向各自部門提出。
今次演練會在周六下午3時半開始，預計晚上8時45分結束，入場觀眾有別對上兩次演練，當日將需要劃位而非自由入席，過程亦會加入模擬突發情境，包括有觀眾身體不適，測試各部門和持份者的溝通及信任程度。警務處行動部處理高級警司吳子輝指，到時會設有傳媒導賞團，希望透過傳媒報道使公眾更了解每個環節安排。
千人撐傘離場模擬雨天
當日演練亦涉及兩輪進出安排，參加者下午5時會平均分成5批離場，經港鐵宋皇臺站D出口乘搭屯馬綫往啟德站，再徒步到青年運動場進場。第二次離場測試預計晚上7時半進行，同樣分成5批的參加者會改為步行往啟德站，其中一批離場時需要使用雨傘，模擬雨天散場情況，待他們抵達啟德站演練便結束。
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，因應今次演練已進行一系列預備工作，包括在宋皇臺站及啟德站加設大型標示，車站亦已全面提升出入閘機。在當日下午5時至9時的測試時段，兩個車站會照常營運，但啟德站會同時實施客流管理或單向進出措施，屆時D出口只准乘客入站、A出口只准出站，另會測試屯馬綫車隊調配，包括加開空載列車和加密班次。
體育專員蔡健斌透露，參與今次活動的公務員有100元車馬費，相信公務員會齊心做好演練，亦相信如果有困難，會與各自部門聯絡，部門亦有機制處理員工是否參與的問題。政府發言人補充指，公務員及政府僱員參與演練會被視為工作一部分，如參與演練的時間在一般工作時間以外，政府部門可就工作時間作彈性安排，包括提供補假。