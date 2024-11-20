啟德再測試 動員4500公務員 青年運動場演練突發應變

預計明年首季正式開幕的啟德體育園，周六將進行青年運動場第三場大型演練活動，當日會動員4,500名公務員和500名地區人士參與，即場地容納人數上限的5,000人。體育專員蔡健斌相信，公務員會齊心一致做好今次演練，若有任何困難相信他們會向各自部門提出。

今次演練會在周六下午3時半開始，預計晚上8時45分結束，入場觀眾有別對上兩次演練，當日將需要劃位而非自由入席，過程亦會加入模擬突發情境，包括有觀眾身體不適，測試各部門和持份者的溝通及信任程度。警務處行動部處理高級警司吳子輝指，到時會設有傳媒導賞團，希望透過傳媒報道使公眾更了解每個環節安排。