大欖隧道據報擬實施分時段收費　私家車58元隧道費降至繁忙時段45元

政府明年5月下旬會收回大欖隧道專營權，據報政府計劃實施分時段收費，例如現時私家車隧道費58元，繁忙時段會降至45元。 有報章報道指，政府初步計劃實施分時段收費，現時私家車的58元隧道費，改為繁忙時段45元、一般時段30元、非繁忙時段18元；的士及商用車輛分別會劃一收費28元及43元；電單車繁忙時段收費18元、一般時段12元、非繁忙時段7.2元。對於政府不擬設「免費時段」，據報因為當局考慮到日後須收回成本，無論車輛在何時駛經隧道，均會損耗道路，帶來維修壓力，加上需應付日常營運開支。據報當局亦擔心如開先例，會造成連帶效應，影響其他隧道的收費安排。

今年會提交收費建議予立法會 運輸及物流局回覆傳媒查詢指，局方一方面回應社會期望，盡量下調隧道費，另一方面務求把收費訂在合理水平以控制車流量。由於隧道營運涉及大量資源，政府必須恪守用者自付和收回成本的原則，故收費須設定在收回成本的水平或以上，以維持隧道的正常和長遠運作。政府正聆聽議員及運輸業持份者的意見，以制訂大欖隧道的收費方案，目標於今年內將相關條例草案，包括具體收費建議提交予立法會審議。

實政圓桌立法會議員田北辰提出屯門公路一樣需要進行維護工程，但車輛全日都是免費行駛。他建議政府將私家車在早上繁忙時段的隧道費減至40元，一般時段減至20元，晚上非繁忙時段則免費，藉此留住市民晚上在市區消費，等待至非繁忙免費時段才返回元朗、屯門。田北辰問及政府根據他建議的方案收費，是否會令大欖隧道的收入少於維修費用？他明言如果政府無法證明，他一定反對政府的初步方案，他形容現時方案只是減價少許，是隔靴搔癢。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指會無奈接受此方案，他同樣認為私家車繁忙時段隧道費45元偏貴，與大眾的期望有落差。但明白要考慮塞車問題，他期望政府「可減盡減」。而的士隧道費劃一28元，比起過海隧道的25元貴，他希望兩者能「看齊」。