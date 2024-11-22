天橋圍網再拆5個尚存約50橋　狄志遠批圍網與旅遊氣氛不符｜am專題

港府大力推動「無處不旅遊」，但市面仍有約50條天橋設圍網，遺留社會動蕩痕跡。路政署回覆指，署方自2019年底在全港逾60條天橋加設臨時圍網，現已拆去11條；對比今年4月時僅拆去6條，即政府7個月內再拆卸5條天橋圍網。立法會議員狄志遠指，天橋圍網與港府推動盛事旅遊氣氛不符，建議全數拆卸。立法會議員陳學鋒指，核心幹道天橋圍網有保留需要，但可考慮加上LED燈增藝術性。

記者︰曾偉龍

2019年本港爆發社會事件，路政署自當年底於全港約60條行車或行人天橋加設臨時圍網，防止有人向附近道路拋擲雜物，影響公眾出行。政府今年4月時表示已拆卸當中6條天橋的圍網，路政署回覆《am730》表示，經與警務處協調及考慮各因素後，署方已為其中11條天橋拆卸臨時圍網，意味路政署在7個月內再拆走5條天橋的圍網。路政署續指，餘下約50條天橋仍設有臨時圍網，署方會持續與相關部門檢視有關措施的必要性，但該署未有透露拆卸或保留圍網的準則。

干諾道西告士打道圍網未拆

已拆卸圍網的11條天橋分別位於九龍城獅子山隧道公路、深水埗南昌街、觀塘東區海底隧道出入口、黃大仙鳳舞街、西貢公路、新西貢公路、青山公路荃灣段、皇珠路、龍富路以及十八鄉博愛交匯處。仍設有臨時圍網的天橋位於包括中西區干諾道西、灣仔告士打道、夏慤道、沙田獅子山隧道公路、紅磡暢運道及康莊道、粉嶺公路及吐露港公路等。記者到青山公路荃灣段視察，發現鄰近警察新界南總區總部及行動基地的天橋圍網近日已遭拆下，僅餘鐵架。

港鐵回覆指，基於鐵路安全考慮，經過風險評估並與相關政府部門商討及獲得其同意後，於2019年在41條在港鐵路軌範圍的行人天橋原有圍欄上，加高圍網作為保護措施，減低高空擲物的風險。對於港鐵有否拆去被加高的圍網，港鐵指，一直與相關政府部門保持溝通，如有需要會作適切跟進。