天氣｜今錄17.5度再破入秋最低氣溫　下周「這兩日」跌至15度(更新)

【16:30更新】天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸，同時一道廣闊雲雨帶正覆蓋該區。截至中午12時，天文台錄得最低氣溫17.5度，再次破今年入秋以來的最低紀錄。
明日氣溫低見17度
多區最低氣溫達17度以下，其中大帽山12.6度，上水和九龍城亦分別錄得16.4度和16.6度。天文台預測，今晚及明早(21日)有雨，最低氣溫約17度。明日日間雨勢減弱，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁北至東北風。
另外，天文台預料另一股東北季候風會在下周初抵達華南，下周中期廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼。根據天文台未來九天的天氣預測，下周三(27日)氣溫顯著下降，最低氣溫料跌至16度，下周四至周五天氣乾燥，早晚清涼，料最低氣溫料跌至15度。
天氣｜今早市區普遍約18度 新界再低一兩度
【07:38更新】天文台表示，一股東北季候風正影響華南。同時，與「萬宜」殘餘相關的廣闊雲帶正覆蓋廣東沿岸。本港方面，今早大部分地區錄得超過15毫米雨量，而市區氣溫普遍在18度左右，新界再低一兩度。本港地區今日天氣預測密雲有雨，有幾陣雨，天氣稍涼。日間氣溫徘徊在20度左右。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。
天文台展望未來一兩日早晚仍然稍涼，日間天色較為明朗。週末期間風勢頗大。天文台指，受東北季候風影響，今日廣東沿岸及南海北部風勢仍然頗大及有雨，天氣較涼。同時與萬宜殘餘相關的廣闊雲帶會覆蓋該區。隨著東北季候風逐漸緩和，本周後期廣東沿岸天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。受一股季候風補充影響，週末期間廣東沿岸風勢頗大及有幾陣雨。預料另一股東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫再度下降。