天氣｜今錄17.5度再破入秋最低氣溫　下周「這兩日」跌至15度(更新)

今早市區普遍約18度，新界再低一兩度。(資料圖片)

【16:30更新】天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸，同時一道廣闊雲雨帶正覆蓋該區。截至中午12時，天文台錄得最低氣溫17.5度，再次破今年入秋以來的最低紀錄。

明日氣溫低見17度

多區最低氣溫達17度以下，其中大帽山12.6度，上水和九龍城亦分別錄得16.4度和16.6度。天文台預測，今晚及明早(21日)有雨，最低氣溫約17度。明日日間雨勢減弱，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁北至東北風。

另外，天文台預料另一股東北季候風會在下周初抵達華南，下周中期廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼。根據天文台未來九天的天氣預測，下周三(27日)氣溫顯著下降，最低氣溫料跌至16度，下周四至周五天氣乾燥，早晚清涼，料最低氣溫料跌至15度。