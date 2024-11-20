太空油成新興毒品 警荃灣毒品倉檢45萬元毒品拘19歲少女

警荃灣住宅單位檢45萬元太空油等毒品 19歲少女助營運毒品倉被捕

警方昨日(19日)下午在荃灣一個住宅單位搗破毒品儲存倉，檢獲多類毒品包括太空油，市值港幣45萬元，拘捕一名年僅19歲少女，涉嫌「販賣危險藥物」及「非法售賣第1部毒藥」。 為8萬助營運毒品倉 已運作約兩星期 葵青警區反黑組昨日在荃灣荃景圍一住宅單位外埋伏，拘捕由單位外出的19歲姓蔡無業少女，並在單位內檢獲282克可卡因、317克氯胺酮以及323支「太空油」，市值共約港幣45萬元。調查發現，她通過社交通訊軟件被犯罪集團招攬，以月租12,000元租住有關單位作毒品儲存倉，並負責營運管理毒品倉，至今已運作約兩星期，她本身無黑社會背景，每月可收取8萬元及毒品作報酬。

太空油與電子煙相似 有潛在風險和危機 香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏則表示，太空油在外觀上與電子煙一般無二，煙彈無色無味令人很難分辨，若稍有不慎，青少年可能會誤吸太空油。另外，現時太空油多以水果香味吸引青少年嘗試，近日更發現部分太空油混入大麻及可卡因等毒品。他續稱，吸食太空油會出現多種健康問題，甚至會令人上癮。當過量吸食太空油更會令人失去知覺和意識，曾有青年因過量吸食在街上暈倒，差點被車撞倒、被偷走貴重物品及被人非禮，可見太空油的潛在風險和危機。

檢 633 支太空油 拘捕 13 名學生 警方上月1日至今日(20日)展開反毒品行動，於葵青警區以「販賣危險藥物」、「吸食、管有危險藥物」及「非法售賣第1部毒藥」等罪拘捕17人，當中13人為學生，檢獲633支太空油，市值20萬元。葵青警區會繼續透過高調巡邏及情報主導執法遏止太空油肆虐。警方同時提醒市民，特別是青少年，「太空油」為毒販巧立名目推出的產物，會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。