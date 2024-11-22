巴士加價｜巴士公司指鐵路擴展影響業務 議員質疑加幅太高

九巴稱適時調整票價 城巴指加幅水平可負擔 新大嶼山冀合理回報。(資料圖片)

三間專營巴士公司申請加價。立法會交通事務委員會今日(22日)討論有關申請，3間巴士公司代表都認為，鐵路擴展對巴士業務造成影響，需透過加價維持財務穩健。然而，多名議員表示反對加價，質疑加幅太高，認為巴士公司持續以鐵路競爭為由申請加價，只會是無限循環，巴士應自強吸引客源，又關注政府對巴士公司開拓非票務收入的支持力度不夠。 九巴稱適時調整票價 九巴財務總監梁祖德說，未來持續會有新鐵路，將對巴士載客量帶來衝擊，所流失的客量不會逆轉。目前以非票務收入幫補仍未達到成效，低回報會影響公司發展，必要適時調整票價。

城巴指加幅水平可負擔 城巴董事總經理李卓豪說，鐵路擴展對城巴業務造成很大影響，前兩年分別錄得3,900萬元及5,740萬元虧損，現時公司要提供服務但無足夠收入，有必要重新調整以追上通脹，今次申請的加幅，每程車資平均調整約0.8元，屬可負擔的水平。 新大嶼山冀合理回報 新大嶼山巴士營運總監施偉廉指出，嶼巴在過去連續5年錄得虧損後，大致收支平衡，希望透過申請加價尋求合理回報。上一次加價後，巴士車長薪金增幅約為8.2%，預期若加價申請獲批，公司財政狀況將回復穩健，能投放更多資源確保員工待遇及改善服務等。

九巴稱適時調整票價 城巴指加幅水平可負擔 新大嶼山冀合理回報。(資料圖片)

陸頌雄：加幅「離譜」 工聯會選委界陸頌雄斥相關加幅過分，且巴士公司聲稱為加員工薪酬而加價，但實際上加幅不高。他亦稱，巴士公司常言過往增幅少，並以此為由申請加價。 梁文廣：巴士公司應自強研究吸引客源 九龍西立法會議員梁文廣表示，本港公共交通網絡未來以鐵路為主是現實狀況，若持續以此為由申請加價，只會是無限循環，認為巴士公司應該自強、研究如何吸引客源，尤其是提升乘客體驗。 易志明：政策支持力度不夠 航運交通界易志明關注巴士公司需增加非票務收入，但政策的支持力度不足，例如地政署要求巴士外牆廣告位補地價。運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，一直有與巴士營辦商探討增加非票務收入方法，運輸署亦會主動協助牽涉其他部門的審批程序。