扶手電梯｜意外兩年連破2000宗　工程師倡政府推天橋商廈電梯「企定定」｜am專題

自動扶手電梯意外頻生，機電工程署數據顯示，至今年9月暫錄得2,074宗意外，日均7.6宗，較去年日均7.58宗略高，並連續兩年突破2,000宗大關，高於前年全年1,839宗（日均5.04宗）。通力電梯董事總經理張年生表示，近年意外增加與乘客使用電話有關；資深電機及屋宇裝備工程師何永業表示，香港電梯速度快，呼籲政府帶頭推動公共天橋和商廈等電梯上「企定定」，減低意外。機電工程署則指，去年5月已推出短片推廣「緊握扶手企兩邊」。 記者︰曾偉龍 近日接連有自動扶手電梯意外發生，涉及遊客跌倒，或有異物跌入電梯導致「炒梯」等。翻查機電工程署網站，近年自動扶手電梯意外數字有上升趨勢，有關數字在2019年前一直保持在1,700宗以下，2019年首次突破達1,771宗（日均4.85宗），其後在2021年及2022年均達到1,872宗（日均5.13宗）及1,839宗（日均5.04宗），除涉及乘客不小心使用的意外數字增加，兩年涉及外物楔入電梯系統等的外來因素的意外均激增至124宗，較2019年的66宗或2020年的60宗，均增加約一倍。 今年暫日均7.6宗意外歷年最高 近兩年電梯意外急增，去年本港錄得2,765宗自動扶手電梯意外，日均7.58宗，按年大增五成，今年至9月則錄得2,074宗，日均暫有7.6宗，較去年略高，當中約96%涉及乘客不小心使用，連續兩年意外數目突破2,000宗。今年的意外總數和涉及乘客不小心使用的意外數字均為2011年有統計以來的第二高，僅次於去年。

業界指搭電梯用電話致意外 通力電梯董事總經理張年生相信，近年扶手電梯意外增加，與乘客習慣在電梯上使用電話有關，「睇住手機，冇留意梯級邊緣，冇留心差唔多到頂、到底，記住（電梯）係機器嚟，乘客要小心啲」。他支持港鐵宣傳電梯上「左右企穩」，並指政府亦有宣傳市民在電梯上不要走動和行路時不要看電話，建議再加強教育宣傳，「企喺左右，習慣咗就OK」。 對於坊間有意見認為本港電梯速度過快，長者等使用者容易跌倒，張年生指，本港電梯速度上限為每秒0.75米，學術上達安全水平，而港鐵近年已將電梯速度由每秒0.65至0.7米，降至每秒0.55米至0.6米，有助減少意外，但降速會影響月台疏導效率，故不能調得太慢，而本港的行人橋和商場電梯速度一般為每秒0.3米至0.4米。

工程師倡機電署推全港電梯「企定定」 資深電機及屋宇裝備工程師何永業表示，意外增加或與電梯數字增加有關，而行人在電梯上行走，除了增加在意外發生時受傷的機會，亦可能掉下身上的細小硬物，揳入電梯梳齒之間，導致意外。他亦指，港鐵電梯速度屬世界前列，現時仍然較快，港鐵應評估在應付疏導客運的前提下，漸進式調低電梯速度，「每次調低（每秒）0.05米，大家適應吓」。 他又認為，在電梯上「企定定」是最安全的做法，對行人安全和機器保養兩利，但移風易俗不能只靠港鐵，建議機電工程署帶頭推廣乘客在公共天橋和私人建築物內等的電梯上「企定定」，「人要適應同一套規則，冇理由搭地鐵左右企，返Office（搭商廈電梯）就有人行」。 社區組織協會副主任施麗珊則表示，行動緩慢的長者乘搭港鐵時上落電梯有困難，但他們可以轉用升降機，即使電梯速度較快，對他們的實際問題不大。 機電工程署︰去年起加強推廣「緊握扶手企兩邊」 機電工程署回覆指，署方去年5月起推出短片，加強宣傳乘搭自動梯時應緊握扶手及在梯級上站穩的信息，推廣「緊握扶手企兩邊」的安全守則，有關守則可有效減少乘搭自動梯時失足或碰撞而導致的意外。該署亦有透過電視宣傳片、海報、社交平台帖文等推廣不同乘搭自動梯的安全信息，包括「緊握扶手站穩，梯級兩邊都企得」、「保持適度警覺，切勿只顧低頭看手機」和「攜帶大型物件時應避免乘搭自動梯」等。

歷年電梯意外數字 年份 電梯意外數字 按年變化 涉及乘客不小心使用的意外數字 2015 1,590宗 -2.99% 1,477宗 2016 1,624宗 +2.14% 1,571宗 2017 1,643宗 +1.17% 1,599宗 2018 1,656宗 +0.79% 1,624宗 2019 1,771宗 +6.94% 1,699宗 2020 1,516宗 -14.40% 1,446宗 2021 1,872宗 +23.48% 1,732宗 2022 1,839宗 -1.76% 1,705宗 2023 2,765宗 +50.35% 2,627宗 2024* 2,074宗 --- 1,996宗 *至2024年9月 資料來源︰機電工程署網站