政府公布河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要　提四方向推進發展

特首李家超表示，河套合作區是國家「十四五」規劃下的粵港澳重大合作平台之一，由深港園區共同組成，《發展綱要》闡明河套香港園區的重點發展方向、策略和目標，從頂層設計引領高質量發展。特區政府會繼續與深圳市政府和各相關持分者緊密合作，並按《發展綱要》，結合「一國兩制」優勢、「一河兩岸」地利，全速推動發展，並協同深圳將合作區打造成為世界級科技創新重點平台，以及粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎。

港科院冀促進數據流通

香港科學院及香港青年科學院歡迎港府公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，香港科學院期待落馬洲河套園區的建成和持續發展能夠促進數據流通，提升科研人員的交流及合作，並與大灣區其他城市相互補足，激勵科研成果落地轉化。

香港科學院院長盧煜明表示，《發展綱要》訂立了河套香港園區的發展目標，有助加強香港與大灣區的科技融合，綱要不單能鞏固香港的基礎科研優勢，亦為香港科研環境提供了更良好的發展土壤。香港青年科學院院長岑浩璋教授相信，綱要所指示的方向和策略能促進科學家之間的跨地域合作，匯聚各方人力資源、知識和技術，推動區域的創新科技人才培育及優質基礎研究的發展。

港深創科園公司亦歡迎港府發布《發展綱要》，進一步鞏固「河套香港園區」未來的發展方向、策略等方面統籌，大力推動河套香港園區的高質量發展及河套合作區的高水平建設。港深創科園公司行政總裁馬惟善感謝中央和特區政府支持，在「一國兩制」的基礎上推動香港園區成為「國內境外」的特殊地區，並明確表明積極推動在河套合作區試行專屬的創新便利措施。兩地將探討便利落戶香港園區的內地企業跨境調撥資金的措施，以及探討擴大內地科研數據跨境至河套香港園區供區內企業機構使用等。

城大科研團隊擬進駐

城大指，初步計劃將部分科研團隊，包括城大創新學院、數碼醫學研究院、旗艦創新創業HK Tech 300，以及香港人工智能與科學研究院等，進駐河套合作香港園區，充分配合該園區銳意打造世界級產學研平台、建立具有國際競爭力的產業研發轉化和中試生產基地、打造匯聚全球創新科技資源的樞紐，並成為制度和政策創新的試驗場的主要發展方向。

港大表示，《發展綱要》為香港園區訂下全面的發展方略，港大會積極配合《發展綱要》提出的香港園區發展方向，與港府及相關持分者緊密合作，支持推動河套香港園區的發展。

科大校長葉玉如歡迎政府公布《發展綱要》，認為這為河套香港園區的發展，制定了高屋建瓴且具前瞻性的指導規劃，同時充分發揮河套合作區的戰略地位，針對性地推動制度和政策創新。她強調，科大將全力支持河套香港園區的發展，期望能成為首批入駐的機構之一，積極參與並作出貢獻。又期盼透過科大在河套香港和深圳園區的發展建設形成合力，發揮協同發展效應，為兩地合作新模式、新制度、新政策的探索作出貢獻。