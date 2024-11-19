政府收回大欖隧道 傳擬分時段收費 私家車繁忙時段收45元

政府明年5月下旬收回大欖隧道專營權後或減隧道費；據報政府傾向改為分時段收費，希望紓緩屯門公路擠塞；最新方案為私家車隧道費介乎18至45元，的士和商用車劃一28及43元。有運輸業界指，的士與商用車同屬營運性質，促政府將大欖隧道的所有商用車隧道費與的士收費看齊。

目前大欖隧道私家車法定收費要100元，隧道公司提供優惠，實際收58元。據報政府傾向收回大欖隧道專營權後，改為分時段收費，繁忙時段45元、一般時段30元、非繁忙時段18元。電單車繁忙時段收費18元、一般時段12元、非繁忙時段7.2元。的士及包括貨車、小巴和巴士等商用車輛分別會劃一收費28元及43元，亦較現時低。