旅發局稱本港將辦Pokémon GO活動 正洽談大型流行音樂節等盛事

財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(19日)主持記者會，公布2025年上半年香港盛事年表。旅發局總幹事程鼎一透露，正洽談不同盛事來港舉辦，包括國際馬戲團、電競比賽等。
已處理近100宗活動查詢
程鼎一表示，自3月成立盛事推展專組後，與本地和海外各單位接洽50多次，主動力爭盛事落戶香港，進一步鞏固本港亞洲盛事之都的美譽。他又表示，至今已經處理近100宗活動查詢，體育、藝術文化和表演娛樂活動各佔三分一，顯示本港獨特的吸引力。從過去幾個月經驗可見，活動主辦單位最關注場地、政府支持和配合及宣傳問題，有些單位需要資訊提供、牌照申請程序等。
他又以下月7至8日舉行的Pokémon GO City Safari: Hong Kong為例，精靈訓練員會在香港展開冒險，沿6條路線在不同區域捕捉本港特別版精靈，預計吸引1萬名旅客和市民參與，局方會全面支援，就路線設計提供意見，加入熱門旅遊景點，讓訓練員走訪各區欣賞美景。
料明年上半年吸引84萬旅客
政府表示，明年上半年的盛事逾90項，涵蓋藝術創意、體育賽事等，包括展出60多件畢加索作品、第18屆亞洲電影大獎及第49屆國際電影節。另外，明年的「國際七人欖球賽」會改至啟德體育園舉行，「渣打香港馬拉松」、「世界女排聯賽香港」和「香港國際龍舟邀請賽」等體育賽事亦將於明年不同時間舉行。