最新失業率微升至3.1% 調查︰近五成企業維持現有編制

經濟不似如期，本港8至10月最新失業率微升0.1個百分點，至3.1%。有調查亦發現，僱主明年的增聘人手需求稍有放緩，47%受訪者傾向維持現有全職人手編制，凍結及削減人手的企業上升11個百分點至24%。預期2025年香港打工仔平均薪酬調整為增1.8%，較今年跌0.4個百分點。

本港8至10月最新失業率微升0.1個百分點，至3.1%，約12.07萬人失業，較7至9月多800人；大多數主要行業的失業率均有上升，其中清潔，藝術、娛樂及康樂活動活動業，以及運輸業有相對明顯升幅。就業不足率為1.1%，較7至9月微跌0.1個百分點。