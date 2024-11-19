最新失業率微升至3.1% 調查︰近五成企業維持現有編制

經濟不似如期，本港8至10月最新失業率微升0.1個百分點，至3.1%。有調查亦發現，僱主明年的增聘人手需求稍有放緩，47%受訪者傾向維持現有全職人手編制，凍結及削減人手的企業上升11個百分點至24%。預期2025年香港打工仔平均薪酬調整為增1.8%，較今年跌0.4個百分點。
本港8至10月最新失業率微升0.1個百分點，至3.1%，約12.07萬人失業，較7至9月多800人；大多數主要行業的失業率均有上升，其中清潔，藝術、娛樂及康樂活動活動業，以及運輸業有相對明顯升幅。就業不足率為1.1%，較7至9月微跌0.1個百分點。
失業率微升，網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK於第三季調查41個行業、357家企業，47%受訪者傾向維持現有全職人手編制，17%凍結人手，另有7%擬削減人手，分別升8個百分點及3個百分點。雖然人手需求稍有放緩，但69%企業表示有招聘困難，與去年相同，當中最大原因為「難聘請相符技能的人才」(54%)。
2025年平均加薪1.8%
至於薪酬調查方面，僱主預期上班族2025年的平均加薪幅度為1.8%，按年下跌0.4個百分點。預期加薪幅度最高的工種分別為「美容護理/健康」(+3.6%)、「工程」(+3.2%)、「運輸及物流」(+3.1%)。77%受訪企業於過去12個月曾發放花紅或雙糧，較去年上升3個百分點，惟同時發放花紅及雙糧的企業則佔受訪企業的36%，按年減少8個百分點。展望2025年首季招聘市場狀況，僱主普遍持審慎保守態度，近半數(48%)受訪企業認為活躍程度與今年相若，認為有望更趨活躍則按年下跌11個百分點至24%。
Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，結果顯示，僱主在展望明年招聘人手的取態上較去年更為審慎，但增聘或維持人手編制的僱主的比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定。