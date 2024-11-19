李嘉誠向中大贈治肝癌儀器　罕談香港經濟：面臨挑戰　非靠「簡單投入就一定得」

李嘉誠基金會向香港中文大學醫學院贈送亞洲首台「組織碎化技術」(Histotripsy)2.0系統，並將於明年初開始替病人接受治療。李嘉誠基金會將捐助10位肝癌患者接受治療，中大醫學院及威爾斯親王醫院慈善信託基金則支持另外20名病人治療。今日(19日)中大為李嘉誠基金會捐贈新儀器舉行發布會，會上更播出李嘉誠與盧煜明教授之間的預錄視像訪談，期間李嘉誠更罕有評論香港經濟。

Histotripsy2.0儀器是李嘉誠8月送予港大的Histotripsy系統的升級版，配備最先進系統裝置，可兼容更多功能及持續系統升級，亦能提供更全面、實時和具體的手術數據，進一步提升利用組織碎片治療的精準度。

記者會上播放長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠早前與中大李嘉誠醫學講座教授及候任校長盧煜明見面時的影片。片中李嘉誠形容，Histotripsy 2.0系統如一份「科技禮物」，能賦予社會希望和健康。他續指，目前香港經濟面臨挑戰，並非「靠簡單的投入就一定得」。他認為應發揮醫療經濟，深度研究如何利用醫療科技，做到低成本、高效益，提高服務水平及質量，為香港、中國及東南亞服務。

李嘉誠指，當知道有關治療技術獲得批准，便即時捐贈三部儀器予香港兩所大學及養和醫院，希望可以盡早展開聯合研究及治療病人。他相信這種低成本高效益的治療選擇，可以減輕患者家庭的經濟壓力，以及舒緩公營醫療機構對政府造成的財政負擔。