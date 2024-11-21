河套創科園「一區兩園」 實現無感通關 點對點傳送數據

政府昨公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》。佔地87公頃的園區由西至東分兩期發展，其中3座大樓會於今年底落成，明年投入營運。河套香港園區將劃分3個功能區塊，並向4大方向發展。由於園區以「一區兩園」模式運作，為方便兩地人員來往，會容許內地園區的人員前往香港，行動不受限制。「數據過河」方面，特定數據會以點對點傳送。 河套深港科技創新合作區由香港園區和深圳園區組成，香港園區佔地87公頃。第一期的總樓樓面積由原定的54萬平方米，增加至100萬平方米。今年底將有3座大樓落成，包括人才公寓和兩座濕實驗室。 創新科技及工業局長孫東表示，香港園區會以功能區塊形式劃分，主要設有「生命健康科技區」、「人工智能與數據科學區」和「新科技與先進製造區」。此外，園區發展將分4個方向，包括打造世界級產學研平台、建設具國際競爭力的產業中試轉化基地、營造全球創科資源匯聚點，以及開闢制度與政策創新的試驗田。

過關須登記 過境可自由活動 由於河套區會以「一區兩園」特模式運作，為便利兩地園區的人員往來，屆時會實施便利通關模式，例如以預先登記模式，以科技輔助實現「無感通關」，大幅縮減人員往來園區的時間。此外，兩地政府亦探討在河套區東西兩側建設跨河行人橋樑，直接連接兩區。 孫東表示，相關關口主要針對深圳香港兩個園區的工作人員，以及兩地的相關人員，並非對所有人開放，相關人員過關前須事先登記。至於過關後內地人員可否在香港自由活動，孫東指，過了深圳河即是過關到達香港，故內地人員可到香港其他地方，行動將不受限制，逗留期限也依照香港的法律法規。 對於《綱要》中提及的連接兩地跨河行人橋樑，局方回應指相關的細節要再和深圳當局商討，詳情適時公布。

參考國內自貿區規定 冀實施類似法規 此外，在數據流動方面，《綱要》提及，在符合國家數據安全相關法律法規及風險可控的前提下，擴大內地科研數據跨境至河套香港園區，讓園區內的企業及機構使用。就「數據過河」方面，孫東指，今後園區會實施特殊安排，若數據只能在園區流通，就通過點對點傳送。他續指，會參照內地自貿區的相關規定，只要相關數據不在規管名單上，均可以出境，希望在河套園區應用自貿區的規定，行使類似法規，屆時相關措施會陸續出台。 物資流動方面，會利用「綠色通道」和「白名單」等機制，輔以科技手段，簡化兩地園區的出入境手續和審批程序，也確保內地資源在安全可控和受監管的情況下，跨境到香港園區內存放和處理。 港深創科園公司感謝中央和特區政府的全力支持，推動香港園區成為「國內境外」的特殊地區。行政總裁馬惟善表示，至今已跟63家創科企業及業界持份者簽署合作備忘錄。園區目標至2030年，與深圳園區基本形成高效創新的協同機制；2035年形成全面發展格局，把河套合作區推至國際領先地位。 科大：期望成為首批入駐機構 科大校長葉玉如表示，河套香港園區的重點戰略方向正是科大的學術和科研優勢所在，也是科大正在重點推進的戰略領域。科大全力支持河套香港園區的發展，期望能成為首批入駐的機構之一，積極參與並作出貢獻。 城大表示，初步計劃將部分科研團隊，包括城大創新學院、數碼醫學研究院、旗艦創新創業HK Tech 300，以及香港人工智能與科學研究院等，進駐河套合作香港園區，配合園區的主要發展方向。 港大指，會積極配合《發展綱要》提出的香港園區發展方向，與特區政府及相關持份者緊密合作，支持推動河套香港園區的發展。

