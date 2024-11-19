涉偽造DSE學歷入讀澳門科大 澳司警拘4內地生 另20人潛逃 揭中介一條龍安排假文件註冊

澳門揭發假DSE學歷案有新進展！澳門科技大學日前發現偽冒的香港中學文憑試(HKDSE)成績文件，經本港考評局核實發現24名非本地生使用虛假DSE成績報名入學，澳門司警昨公布已拘捕4名涉案大學一年級學生，他們承認自己從未應考DSE，其餘20人則在澳門科大報警前已離開澳門。香港考試及評核局(考評局)指，現已為考生、大專院校與僱主提供多重成績核證服務，強調十分重視有關DSE成績的核證工作。

澳門科技大學上月底接獲本港考評局通知指，有學生懷疑使用不實的DSE成績報讀學士學位課程，及後向考評局查核揭發有24名學生涉嫌以虛假DSE成績報讀和註冊入學不同學科，遂於上月29日向澳門司警報案。澳門司警隨即調查，涉案13男11女內地學生，已入讀大學一年級，司警並在兩日後於大學宿舍拘捕4名分別來自河北、浙江、深圳和江西的學生，其餘20人則懷疑在大學報警前接獲消息，已經潛逃內地。

被捕學生承認從未報考DSE 司警發言人盧振輝表示，4名被捕學生承認從未參與香港DSE考試，是家人透過內地中介偽造成績及證明，並在8月辦理入學當日應專門赴澳的犯罪集團成員要求，到大學附近地點集合。不法分子當日向被捕學生講解入學註冊程序、如何迴避和應對大學職員提問，以及派發偽造DSE成績單和內地中學畢業證書。司警局經濟罪案調查處處長高炳康補充，案件是針對特定內地學生，透過正規出外入學規避香港DSE考試，再上傳懷疑偽造的成績單到大學網站。 盧振輝稱，製作或使用偽造學歷或考評結果等文件，一經定罪可處罰最高3年徒刑，呼籲青年升學或求職等任何情況下，不應使用偽造文件。司警將繼續與香港和內地警方合作，追查其餘涉案人士，包括相關犯罪集團、內地與澳門接洽人等，並會調查是否涉及澳門中學。澳門教育及青年發展局日前指，各高等院校已進一步加強學歷及考試成績核查，暫未有其他發現。

考評局：研發電子化成績核證 考評局昨發表網誌回應事件稱，十分重視有關DSE成績的核證工作，並已為考生、大專院校與僱主提供多重成績核證服務，確保相關人士可從官方途徑，直接取得考生真確成績。考評局又指，個別院校或僱主可要求申請者向當局申請印發「成績證明函件」，當局會把函件直接寄予申請人指定的機構，以證明其公開考試成績，上個年度共處理逾1,400宗相關申請，另將與時並進，研究開發電子化成績核證方案的可行性。 本港的教聯會立法會議員鄧飛在一個電台節目稱，今次首度發現有DSE假學歷，某程度上證明香港教育水平認受性高，但事件並非好事，認為本港應與鄰近地方做好協調，以及建議政府嚴厲打擊有關行為，惟不擔心事件會形成假學歷風氣。 對於有意見認為要提升DSE成績單的防偽特徵，鄧飛直言要提升至類似鈔票的防偽水平相當困難且成本高，建議政府參考內地做法，設立一個類似「學信網」的中央認證平台，要求學生在求職或升學時出示經過該平台認證的學歷證明，減輕僱主和各大學核實學歷的負擔。考評局亦表示，發出的DSE成績通知書和證書均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印字樣等。