港協暨奧委會公布體育總會管治守則 屬會2026年底前須落實 否則或停恆常資助

港協暨奧委會今日(20日)公布「體育總會機構管治和運作」檢討結果，並提出《機構管治守則》，要求各屬會於2026年底前落實。 港協於2020年10月成立「機構管治小組」(現為機構管治部)，展開為期五年的機構管治檢討工作；並於2020年12月至2023年9月期間，檢視77個屬會的運作和管治狀況，涵蓋六個主要範疇，包括董事會管治、誠信管治、選拔運動員、教練及裁判員管理、會籍管理，及一般行政事務等表現。結果顯示綜合77個屬會的管治水平結果，達到「全面執行」及「部分執行」的項目百分比為58.10%，反映政府、港協暨奧委會、各屬會與持份者在推行良好機構管治方面已逐步見成效。 機構管治守則 另外，港協在分析檢討數據及綜合屬會的意見後，提出以下10項主要建議包括制定一套《機構管治守則》範本；設計一套綜合評估各屬會的機構管治水平工具；設立一個專業人才庫，為屬會提供意見及協助，統一服務水平及標準；建立會籍升降機制；落實執行《機構管治守則》等。各會需在2026年底前落措施。 港協義務秘書長楊祖賜表示，港協會於2027年初檢視各會的實施情況，如達標會再向達標的屬會發出證書，相關證書會成為康文署考慮撥款申請的條件之一；港協亦會修改會章，向實行措施有困難的屬會適時介入，如必要時會通過不同程序包括發出警告，亦可能派觀察員入董事會以了解情況，幫屬會逐一解決，從而提高管治水平，以保障運動員的發展。

《守則》猶如上方寶劍 港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，港協以「底線思維」行事，以往面對表現惡劣的屬會可以「停止會籍」作後手段，但此舉會影響運動員， 情況並不理想；「《守則》猶如尚方寶劍」，能夠處屬會的同時，不會影響運動員的訓練、參賽。霍啟剛又強調， 未來兩年港協會以「身體檢查方式」，逐步跟進各會改善情況，港協亦將成立一組專業人士幫助各總會提升企業管治，希望今次推出《守則》能夠向社會大進釋出「體育界上下一心做好」 的訊息。 楊潤雄：進步的開始 有參與會議的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，港協暨奧委會今日完成已持續數年的體育總會管治檢討，並向政府提交報告。他表示，當局認同報告提及的方向、未來工作，形容是「進步嘅開始」，很高興本港體育正趨向專業化，管治上面系邁向一個更加透明、更有效率。 楊潤雄續指，當局明白各運動的總會均有其特性和背景，而報告不只容許各總會保有特色，其目的亦非常清晰，即在2026年底前落實報告中的建議，提升體育總會的管治工作，包括領導層更替啊、組成，以至教練工作、培訓和會籍處理。被問到部分總會如拯溺總會，涉及牌照工作須與政府合作，因此是否需要加強管理，楊潤雄表示，上文情況為細節工作，須待管治層面改善完成，有個好領導層再處理。

屬會了解指引需求 中國香港排球總會會長吳守基表示，所有屬會能在兩年內完成《指引》多項改善需求，「之前好多總會唔係唔想做，唔為意有咁嘅要求」，如部份屬會議已有選舉遴選機制，但在處理選舉爭議上可改善。至於影響康文署撥款之罰則是否過重，吳守基認為要視乎《指引》的要求，但今日的會議上未有談到此事，「我哋受公帑資助，始終要對公帑負責」，表示會盡力達到指引。 鄭泳舜關注運動員選拔透明度 立法會議員、民建聯民政及文化體育事務發言人鄭泳舜表示，港協暨奧委會在檢討中提出引入機制，讓任何符合資格或標準的人士透過公平機制參賽，但關注具體上選拔工作的透明度，因不同運動項目均有其獨特性，期望港協暨奧委會利用未來兩年時間，跟不同體育總會各自探討最公平的遴選制度，特別是應在大型比賽之前，及早讓參與選拔的運動員了解選拔標準。 鄭泳舜又表示，體育總會對本港體育發展有關鍵角色，期望透過是次檢討的機會，為本港體育界建立統一的監管系統，讓尚未達標的體育總會提升管治水平。