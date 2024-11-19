滙豐、國泰航空、怡斯萊達成合作 共同推動香港應用可持續航空燃油

滙豐香港、國泰航空及怡斯萊今日(19日)達成合作，推動可持續航空燃油在香港應用。三方作為香港規模最大銀行、航空公司，以及領先的可持續航空燃油生產商，將透過是次合作支持採用創新方案，長遠減少航班碳排放，促進本地可持續航空燃油生態系統的發展。滙豐香港簽署一次性購買協議，購入由怡斯萊生產約3,400公噸可持續航空燃油，用於加注由香港國際機場起飛的國泰航空航班。

可持續航空燃油最多可減少約 90% 碳排放 量

怡斯萊的可持續航空燃油100%由生物質廢料生產，相比傳統航空燃料，估計碳排放量最多可減少約90%。數據獲國際可持續發展與碳認証。該批可持續航空燃 油由可追蹤來源的廢棄食用油生產，與相同數量的傳統航空燃料比較，估計減少約11,800公噸生命周期碳排放量，相當於乘搭國泰航空來回香港及倫敦航班經濟艙約10,000程的碳排放量。