濫用公屋｜今年首9個月收回1400單位　揭16戶瞞內地擁物業

打擊濫用公屋近年已見成效。(資料圖片／蘇文傑攝)

房屋局表示，房屋署於過去一年去信內地不同省市以及澳門的機構，並獲確認有16個租戶在申請公屋時瞞報在內地擁有物業，因有關租戶的資產淨值超逾申請公屋的限額，房委會已向有關租戶發出「遷出通知書」。房委會已加強對輪候冊上申請人進行關於內地擁有物業方面的抽查，如發現申請公屋人士瞞報入息/資產，房委會會取消其公屋申請，五年內不得再申請公屋。未來會更積極與內地部門機構加強溝通，以更便捷獲取公屋申請者及租戶有關擁有內地物業的資料。

房屋局局長何永賢書面回覆立法會質詢時指，過去兩個年度，房委會合共收回5,000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建如駿洋邨規模的中型屋邨，成效顯著。今年到9月底爲止，因被濫用和違反租約或房屋政策而被收回的公屋單位已有約1,400個。過去兩個年度，因違反《房屋條例》而遭檢控的個案約有389宗，其中344宗被判罪成，7名住戶因而被判監，包括緩刑，當中最高判刑的兩宗個案分別為即時監禁30日及監禁兩星期。

房委會由去年10月開始接連推出多項有效新措施，當中包括要求住戶由入住開始，每兩年申報一次居住情況及是否擁有香港住宅物業。截至今年10月，需要在首兩輪申報的共約34萬住戶當中，合共有約4,000個住戶，因不同原因主動交回或被收回單位。

明年推出有關舉報濫用公屋的獎勵計劃，房屋局指舉報人士必須以實名舉報，並須由專責人員見面，除了直接參與計劃的房委會或房屋署職員外，其他人不會得悉舉報人身份和資料來源。