營辦商違規隨意擺放單車 申訴專員︰康文署執管欠標準

康文署轄下14個康樂場地有提供單車租賃服務，申訴專員公署發現，康文署合約營辦商違規將單車擺放在許可範圍外，情況普遍，或致阻塞通道；並發現康文署現時對營辦商的執管機制欠一致標準。公署向康文署提出多項建議，包括收集營辦商的表現，作為日後審批新許可證時作參考之用。

申訴專員就康文署處理單車租賃服務營辦商的單車阻塞通道問題，公布主動調查結果。公署指，康文署轄下有14個康樂場地附設由該署營辦商提供的單車租賃服務，合約列明營辦商不可將單車及相關物品存放在許可範圍外，但公署調查發現，營辦商違規情況普遍。