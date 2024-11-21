申訴專員｜違規擺放單車阻街情況普遍 康文署執管欠標準須改善

康文署轄下共有14個康樂場地附設營辦商提供的單車租賃服務，方便市民作康樂消閒或短途代步。公署多次實地視察，發現營辦商似已習慣將單車違規擺放，令人質疑康文署是否曾作出提醒或採取執管行動。營辦商違規擺放單車，除阻塞通道影響出入，亦有安全隱患，然而康文署的執管機制欠一致標準。康文署作為場地管理者及批出許可證的一方，監管營辦商責無旁貸。

康文署應優化現行執管機制及指引

另外，康文署人員因應違規情況而發出勸喻或警告，如營辦商在第三封警告信後仍無改善，可考慮暫停其業務或終止合約。然而，現時指引沒有訂明多少次口頭及書面勸諭後才發警告信，勸諭信及警告信是否有效期。公署認為，康文署應優化現行有關執管機制及指引。

向康文署提出 8 項改善建議

對此，公署向康文署提出改善建議，包括密切監察營辦商，如仍有違規佔用地方，須果斷執管；研究優化現時執管機制及相關指引，更有效率及公平地按一致標準進行執管；收集營辦商表現，納入資料庫作日後審批新許可證參考之用等。調查報告詳情已上載至申訴專員公署網頁，康文署亦接納改善建議。