百佳超市進口美國甘筍疑受大腸桿菌污染 食安中心籲不要食用

百佳超級市場進口的美國Bunny Luv一款預先包裝甘筍，可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染，進口商已下架及停售，並展開回收。食物環境衞生署食物安全中心(食安中心)呼籲市民不要食用，業界應立即停止使用或出售。 (網上圖片)

美國近日報告一宗與包裝有機甘筍爆發O121型大腸桿菌感染，導致18州有39人感染、1人死亡及15人入院，受污染的產品來自當地品牌Grimmway Farms，貨物已下架。該牌子的其他產品曾於本港超市發售。

美18州39人感染 1人死亡

百佳超級市場進口的美國Bunny Luv一款預先包裝甘筍，可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染，進口商已下架及停售，並展開回收。食物環境衞生署食物安全中心(食安中心)呼籲市民不要食用，業界應立即停止使用或出售。