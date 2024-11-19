盛智文：零售及飲食業受北上之衝擊　料啟德體育園助吸引盛事進駐香港

自疫情後本港市道持續不振，酒吧、飲食、零售等業界人士均持續觀望經濟復甦的苗頭。「蘭桂坊之父」蘭桂坊集團創辦人盛智文表示，由於高利率、貨幣匯率變化，本港零售市場正走低，他相信直至貨幣趨於穩定之前，零售業情況不會有變化。然而，他強調香港經濟極具韌性，隨著這個城市逐步克服疫情的挑戰，經濟活動呈現回暖跡象。 盛智文今日(19日)出席傳媒午宴時表示，經濟活動逐漸穩定，旅遊業正回暖；訪港旅客人次今年上半年增逾六成到約2,100萬。這不僅振興了各行各業，也顯示了消費者的信心。

他又指，因貨幣匯率問題令不少人選擇到內地或日本消費，故現時零售及飲食業面對消費者在離港消費的衝擊，直至貨幣趨於穩定。盛智文又指，香港同樣需面對地緣政治問題，「(海外)有人相信香港唔安全之類嘅故事，而我哋(香港)必須堅持過來。」 樓市方面，他認為內地及香港在樓市方面發放了許多積極的信號，雖然利率高企令樓價下跌，但現時美國聯儲局已經開始減息，加上政府推出措施吸引人才來港，當他們定居後，相信會考慮置業。 他又指，投資者除增加在內地及本港投資外，亦積極尋找本地市場外的機會，蘭桂坊集團宣布推出泰國布吉島班濤區公寓項目Sudara Residences，提供220伙，涵蓋一至三房配置，部分單位設有私人花園及私人游泳池。該項目近日已開始施工，預計將於2027年第二季完工。蘭桂坊集團目前於布吉島共有一個酒店項目，以及兩個住宅項目。

回應2025年盛事年表 另外，當局亦於今日公布2025年上半年盛事年表，盛智文相信2025年上半年的盛事對本港市道有幫助；他提到自己日前有到訪啟德體育園，形容「好靚，真係好世界級」，而如此好的場地亦將有助香港吸引世界各地盛事進駐香港，「可能第時Taylor Swift唔使去新加坡，佢可以嚟到香港。」