私隱專員公署檢視10網上旅遊平台 全部追蹤用戶活動 有平台AI或使用個人資料

市民外遊常會透過網上旅遊平台購買產品。私隱專員公署檢視10個較常用的網上旅遊平台並發表報告。結果發現，所有平台均會追蹤用戶在平台的活動，包括用戶位置資料和瀏覽紀錄。此外，所有平台均有取得用戶直接促銷的同意，惟新華旅遊只提供捆綁式同意的選項；亦有平台選項預設為同意。此外，Agoda和Expedia在私隱政策中列明會使用人工智能(AI)提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。公署建議市民應閱讀私隱政策，並注意有關直接促銷的設定。 私隱專員公署檢視10個市民較常使用的網上旅遊平台，並於昨日發表相關報告。10個平台分別是Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、美麗華旅遊、新華旅遊、專業旅運、Trip.com、永安旅遊及縱橫遊。

私隱政策方面，報告指出，所有被檢視的網上旅遊平台均有在其網頁及應用程式內展示私隱政策；亦有在私隱政策中述明收集用戶個人資料的目的，或可能會把已收集的個人資料轉移至第三方公司的類別，如航空公司或酒店等。 不過，僅7個平台包括Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、Trip.com、永安旅遊及縱橫遊，在私隱政策中述明資料保留政策。此外，所有被檢視的平台均會追蹤用戶於平台進行的活動，涉及的資料包括用戶位置資料或瀏覽紀錄等。 新華旅遊只提供捆綁式同意選項

有平台預設「同意」 促銷活動方面，10個平台均有取得用戶在直接促銷方面的同意，但新華旅遊只提供捆綁式同意的選項；Expedia、金怡假期、專業旅運、Trip.com和永安旅遊，雖提供選項，讓用戶選擇是否同意接收促銷資訊，但選項則預設為同意。

另外，用戶不用註冊或登入帳戶，亦可在10個平台預訂或購買部分旅遊產品。若用戶選擇註冊帳戶，所有平台會在註冊時，收集1至6項個人資料。4個平台包括Agoda、Expedia、Trip.com和永安旅遊，會在結賬頁面提供選項，讓用戶選擇是否自動儲存個人資料。 值得留意的是，Agoda和Expedia在私隱政策中列明會使用人工智能提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。 公署建議平台實施個人資料私隱管理系統 個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎部分網上旅遊平台在檢視過程中，已經積極改善其提供的保障私隱訊息及用戶界面設計。她表示，是次檢視旨在協助相關網上平台提升服務質素，增加平台收集個人資料的透明度，令市民進一步了解平台的保障私隱政策，在訂購網上旅遊產品時，更好地保障個人資料私隱。

公署向網上旅遊平台提供多項建議，包括實施個人資料私隱管理系統、委任保障資料主任，監察遵從私隱法規的情況。此外，應該提供清晰易明的私隱政策，只收集必需的個人資料。就使用人工智能方面，如平台在營運中涉及使用AI處理個人資料或作其他用途，應在私隱政策中清晰披露使用的目的，和所涉的個人資料類別，並清楚說明用戶能如何選擇。 用戶方面，公署建議應閱讀私隱政策，並注意有關直接促銷的設定。此外，用戶亦應留意AI的使用，了解平台是否有應用AI作不同用途。

此外，公署亦留意到最近有騙徒冒充網上旅遊平台，在社交媒體上開設偽冒專頁詐騙。公署呼籲市民應先檢查相關網站、社交平台專頁等的真確性，對商戶的收款名稱和銀行賬戶號碼等提高警覺，如購買旅遊產品應透過官方渠道。