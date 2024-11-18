網上熱話｜行觀塘功樂道長命梯大發晦氣　「瘋狂外賣員」狂爆粗疑掟外賣(有片)

「我係一個外賣仔」，大家可能會想到一部電影，但如果在前面加上「瘋狂」兩字，未知大家又會聯想到甚麼？近日，有網民在「香港外賣及速遞平台綜合交流群」FB專頁發帖，並附上了一段名為「瘋狂外賣員」的約37秒影片。影片中可見一名「瘋狂外賣員」，疑因走觀塘功樂道的長命樓梯送外賣，結果大發晦氣，期間瘋狂爆粗，並從遠處將整袋外賣用力扔向單位大門，發洩完畢後方才離開。

瘋狂爆粗大 力拍閘 從影片可見，該名「瘋狂外賣員」在功樂道長命梯上邊行邊爆粗：「X你老母臭X，送呢啲濕X外賣」、「X你老母臭X三十蚊」。當他走到大廈的大閘前，客戶卻不應機開閘，他怒罵道：「呢啲地方真係X」，並大力拍打大閘。隨後畫面一轉，外賣員似到達了單位，情緒瞬間大爆發，將整袋外賣從遠處用力擲向單位大門，外賣掉在地上後，他發洩完情緒便立即離開。樓主表示：「怪不得今日(夜市)靜到X咁樣。」