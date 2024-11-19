網上熱話｜32呎廁所變疑似「工人房」 馬桶上加碌架床 網民震驚：請唔起外傭就咪請啦

社交平台小紅書近日流傳一段影片，可見有裝修公司為香港單位「空間大改造」，把32呎廁所加建碌架床。網民大表震驚，猜測是屋主為外傭搭建「工人房」，斥會引發衞生問題，「滿屋的大腸桿菌」、「天哪！睡在馬桶上！」、「請唔起工人就咪請啦，畀呢啲地方人瞓」。

該間裝修公司經常在小紅書發布為客戶善用狹小空間改造單位過程的影片，特別有多條是戶主為外傭搭建房間裝碌架床的「作品」，昨日以「奇聞異事馬桶也瘋狂」為題發布一條長2分14秒的影片，介紹「香港爆改廁所空間，32呎能做1房1廳，一起欣賞極致空間利用」。片中可見改造前，32呎的廁所有洗手盆、座廁和淋浴間。裝修師傅為改建有睡床的房間，先在座廁上加建木製床架變成內籠95厘米寬、148厘米長的碌架床，並將木樓梯放置床前，原有廁所門需拆掉。雖然加建床架，但師傅測試時並沒足夠空間可以伸直雙腳。下方仍是保留了原來的馬桶、洗手盆和「乾濕分離」淋浴間。

斥引發衞生問題 「滿屋大腸桿菌」 內地及香港網民均對此「空間大改造」大表震驚，猜測是屋主為外傭搭建「工人房」，斥會引發衞生問題，「滿屋的大腸桿菌」、「上床睡覺，下床尿尿」、「天哪！睡在馬桶上！」、「請唔起工人就咪請啦，畀呢啲地方人瞓」、「不是給工人姊姊睡吧？以前有人試過，比人罵死刻薄工人」、「係咪黐咗線」、「水氣潮濕，床舖會發霉」、「你們就是這麼對待菲傭的？」、「牢房都比這舒服點」、「與屎相伴的一生」、「小心菲傭炒菜放馬桶水給你吃」。