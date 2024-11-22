落馬洲口岸貨車涉走私3200萬元燕窩 海關拘58歲司機

海關前日(20日)於落馬洲破獲歷來最大宗的陸路走私燕窩案，在一架準備離港的中型貨車上檢獲發現430多公斤燕窩，總值3,200萬元燕窩，大部分屬於高價值燕盞，如成功走私至內地，將可逃稅800萬元，並拘捕一名58歲男貨車司機。

根據風險評估及情報分析，海關人員在落馬洲口岸檢查一輛報稱運載電子遊戲機的中型貨車，期間發現貨車斗的X光影像不尋常，遂作更深入檢查。其後發現部分放置卡板底的紙箱，與其他紙箱的外觀明顯不同。除了包裝較簡陋外，表面無標籤顯示貨物內容，部分紙箱甚至有重新包裝過的痕跡。

最終在包裝簡陋的紙箱內，發現一批未列艙單的燕窩，被放置在已申報載有電子遊戲機的紙箱下，可見不法分子刻意將燕窩混入，企圖以此掩飾走私物品，蒙混過關。