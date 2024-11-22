落馬洲口岸貨車涉走私3200萬元燕窩 海關拘58歲司機

海關前日(20日)於落馬洲破獲歷來最大宗的陸路走私燕窩案，在一架準備離港的中型貨車上檢獲發現430多公斤燕窩，總值3,200萬元燕窩，大部分屬於高價值燕盞，如成功走私至內地，將可逃稅800萬元，並拘捕一名58歲男貨車司機。
根據風險評估及情報分析，海關人員在落馬洲口岸檢查一輛報稱運載電子遊戲機的中型貨車，期間發現貨車斗的X光影像不尋常，遂作更深入檢查。其後發現部分放置卡板底的紙箱，與其他紙箱的外觀明顯不同。除了包裝較簡陋外，表面無標籤顯示貨物內容，部分紙箱甚至有重新包裝過的痕跡。
最終在包裝簡陋的紙箱內，發現一批未列艙單的燕窩，被放置在已申報載有電子遊戲機的紙箱下，可見不法分子刻意將燕窩混入，企圖以此掩飾走私物品，蒙混過關。
根據初步調查，申報貨物的付運人是香港一間無註冊公司，案件仍在調查中，被捕司機現獲准保釋候查，不排除稍後有更多人被捕。今次案件中不法分子可謂花盡心思逃避海關追查，涉案貨車刻意選擇跨境交通高峰時間過關，企圖利用繁忙車流減低貨車被截查的機會，又將走私燕窩放在貨車車斗中間位置，混入其他已申報貨物，又被重身貨物壓在底部，增加海關人員搜查難度。此外，不法分子刻意利用無註冊公司作為貨物的付運人，企圖藉此減低貨物被揀選及截查的可能性。