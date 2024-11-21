解放軍海南艦及長沙艦編隊抵港訪問5日 料有過萬人次登艦參觀

由解放軍海軍兩棲攻擊艦「海南艦」及導彈驅逐艦「長沙艦」組成的編隊今日(21日)抵達香港，展開5天訪問，將有萬多人次登艦參觀。海南艦目前停泊西環招商局碼頭，市民可於近岸觀看，長沙艦停泊在解放軍駐港部隊昂船洲海軍基地。

消防輪射水柱歡迎

編隊早上7時許經南丫島和鴨脷洲之間東博寮海峽進入維港，特區政府兩艘消防輪射水柱以水門禮歡迎。在西環招商局碼頭附近停靠的海南艦，有官兵在艦上舉行升旗儀式，又列隊揮手。



國防部表示，今次活動的目的是展示新時代國防和軍隊建設成就，展示解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。編隊訪港期間，將組織甲板招待會、艦艇開放參觀、國防知識講座、文化交流等一系列開放活動，將有萬多人次登艦參觀。