解放軍海南艦及長沙艦編隊抵港訪問5日 料有過萬人次登艦參觀

由解放軍海軍兩棲攻擊艦「海南艦」及導彈驅逐艦「長沙艦」組成的編隊今日(21日)抵達香港，展開5天訪問，將有萬多人次登艦參觀。海南艦目前停泊西環招商局碼頭，市民可於近岸觀看，長沙艦停泊在解放軍駐港部隊昂船洲海軍基地。
消防輪射水柱歡迎
編隊早上7時許經南丫島和鴨脷洲之間東博寮海峽進入維港，特區政府兩艘消防輪射水柱以水門禮歡迎。在西環招商局碼頭附近停靠的海南艦，有官兵在艦上舉行升旗儀式，又列隊揮手。
國防部表示，今次活動的目的是展示新時代國防和軍隊建設成就，展示解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。編隊訪港期間，將組織甲板招待會、艦艇開放參觀、國防知識講座、文化交流等一系列開放活動，將有萬多人次登艦參觀。
經中央軍委批准，根據年度工作計劃，本月21日至25日(周四至下星期一)，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊將訪問香港，期間面向香港和澳門同胞組織一系列開放活動。國防部表示，活動目的是展示新時代國防和軍隊建設成就，展示中國人民解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。
根據公開資料顯示，海南艦作為中國自主研制的首型兩棲攻擊艦，可搭載兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇及坦克裝甲車，配有導彈、艦炮、電子戰等武器系統。海南艦配備了直通甲板和塢艙，可搭載直升機、兩棲氣墊登陸艇、兩棲戰車等兩棲作戰裝備，具備立體登陸作戰能力。
中國第三代驅逐艦長沙艦，服役於南部戰區海軍某驅逐艦支隊，是中國產新型導彈驅逐艦，也被軍事愛好者稱為航母編隊「帶刀護衛」。央視軍事頻道宣傳片《淬火》曾披露了長沙艦參與的一場震撼的海上對峙。相比外艦，長沙艦噸位小，導彈數量少，但長沙艦擁有64個垂直發射單元，包括鷹擊-18超音速反艦導彈、紅旗-9遠程防空導彈，以及海紅旗-10近程防空導彈。