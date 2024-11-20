記者採訪47人案　誤當劉慧卿「路人甲」：貴姓呀？｜Ray Online

民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，昨日於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等。案件吸引大批本地及海外傳媒到場採訪，民主黨前主席、前立法會議員劉慧卿(卿姐)欲排隊入庭旁聽時亦有接受傳媒訪問，惟有記者懷疑不識卿姐，誤當對方是普通市民「路人甲」問卿姐「貴姓」，成為業界熱話。
卿姐幽默回應「佢想畀你哋笑吓」
當時卿姐正在法院外排隊接受傳媒訪問，談及對判刑的看法和心情，她稱「我都唔知發生乜事，陣間我搵番黨友睇吓點」，此時一名女記者突然問「卿姐貴姓呀？」，劉慧卿此時呆了一呆「吓？」，記者再問「貴姓呀？」，她即以哭笑不得的表情尷尬回答「我叫……我叫……我叫劉慧卿呀」，現場即傳出其他記者的訕笑聲。隨後現場有人戲言「呢位記者係咪玩風趣呢」，卿姐幽默回應「佢想畀你哋笑吓」，之後隨人龍向前行。
值得一提是，72歲的卿姐從政前亦是傳媒工作者出身，而她已於2016年已卸任立法會議員，近年影響力及見報次數大減，但仍有主持網上訪談節目。有傳媒業界中人話，本地傳媒工作者待遇一向麻麻，記者「換代周期」更是愈來愈短，坦言有新生代記者不認識已是「上一代」的卿姐亦不足為奇。但亦有網民批評「你跑得港聞政治新聞點可能唔識卿姐」、「更何況佢係(傳媒界)老前輩嚟」、「就算唔係記者，卿姐縱橫香港政界幾廿年都無乜香港人唔識」。