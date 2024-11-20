記者採訪47人案　誤當劉慧卿「路人甲」：貴姓呀？｜Ray Online

民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，昨日於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等。案件吸引大批本地及海外傳媒到場採訪，民主黨前主席、前立法會議員劉慧卿(卿姐)欲排隊入庭旁聽時亦有接受傳媒訪問，惟有記者懷疑不識卿姐，誤當對方是普通市民「路人甲」問卿姐「貴姓」，成為業界熱話。

卿姐幽默回應「佢想畀你哋笑吓」

當時卿姐正在法院外排隊接受傳媒訪問，談及對判刑的看法和心情，她稱「我都唔知發生乜事，陣間我搵番黨友睇吓點」，此時一名女記者突然問「卿姐貴姓呀？」，劉慧卿此時呆了一呆「吓？」，記者再問「貴姓呀？」，她即以哭笑不得的表情尷尬回答「我叫……我叫……我叫劉慧卿呀」，現場即傳出其他記者的訕笑聲。隨後現場有人戲言「呢位記者係咪玩風趣呢」，卿姐幽默回應「佢想畀你哋笑吓」，之後隨人龍向前行。