WhatsApp介紹，語音轉錄文字將在裝置上進行，因此用戶的個人語音訊息仍會受端對端加密保護。對話以外的任何人包括WhatsApp，都無法查看、收聽或查閱訊息。用戶可以順序按「設定」>「對話」>「語音訊息轉錄文字」，即可開啟或關閉轉錄文字功能，並選擇轉錄文字語言。當用戶完成設置使用的語言後，就可以長按訊息並點擊「轉錄為文字」來轉錄語音訊息。



WhatsApp表示會持續更新和改進功能，令語音訊息轉錄文字功能變得更流暢。全新語音訊息轉錄文字功能暫時支援幾種語言，並將於未來數月陸續支援更多語言。



開啟語音訊息轉錄文字功能 ● 開啟「設定」→ 點按「對話」→ 開啟或關閉「語音訊息轉錄文字」。 如何查看語音訊息轉錄文字 ● 長按語音訊息，然後點按轉錄為文字 目前支援語音（陸續增加） ● Android：英文、葡萄牙文、西班牙文和俄文 ● iOS 16以上：中文、英文、西班牙文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文、土耳其文和阿拉伯文 ● iOS 17以上：除上述外，還支援丹麥文、芬蘭文、希伯來文、馬來文、挪威文、荷蘭文、瑞典文和泰文。

