車Cam直擊｜乘客落馬洲搭「紅的」被拒載惹爭議　司機：你唔係咁玩我呀？

的士拒載問題時有發生。近日，一段關於落馬洲乘客搭市區的士(紅的)去新界的車Cam影片在本地網絡上瘋傳。片中可見3名乘客打算從落馬洲前往富泰停車場，但司機以「紅的」去市區為由拒載，並要求他轉乘旁邊的新界的士「綠的」，隨後兩人發生爭執。警察到場後表示：「呢架係紅的，係去市區的車，你係咪出九龍？」然而，一名男乘客反問市區的定義。該片段引起網民熱議。

「你唔係咁玩我呀嘛？」 該車Cam影片長約6分鐘，顯示兩名男乘客和一名女乘客在落馬洲上了一部市區的士。當中一名男乘客要求司機前往富泰停車場，司機聽後感到詫異，質疑男乘客為何不選乘旁邊的新界的士，並拋下一句「你唔係咁玩我呀嘛？」後，便下車去找警員處理。

過了一會，兩名警員先後到場，詢問男乘客的目的地。其中一名警員表示：「呢度是過海去九龍，呢架是市區的士，綠的係呢一邊(旁邊)。」男乘客則反駁：「紅的邊度都去得架嘛！」他接著表示願意多付一些費用，認為搭乘市區的士前往新界應該沒有問題，強調「市民有權選擇」。 警員：紅的係去市區 男乘客斥包庇 其後，另一名警員表示這裡有規矩，要求乘客如去新界就要排隊坐綠的。男乘客隨即質問「依家紅的唔去新界區？」警員回應：「唔係唔去……係佢(司機)依家唔肯載你」。男乘客聽後質疑警員包庇司機拒載，但警員否認，並指「呢架是紅的，係去市區的車，你(男乘客)係咪去市區出九龍？」男乘客隨即反問市區的定義，警員則表示無謂爭拗。男乘客非常不滿，表明會去問交通部及警務處處長蕭澤頤，又稱下周約了蕭澤頤吃飯。最終，3名乘客下車，影片至此結束。

網民對事件持兩極態度，有人支持司機，認為男乘客「玩嘢」；亦有支持男乘客，指市區的士司機不能拒載：「紅的有權係港九新界載客，點解乘客唔可以係新界坐紅的？」、「當一個唔識做的士司機嘅的士司機，遇上一個唔識做警察嘅警察」。 法例：拒載即屬犯罪 據了解，業界認為如果乘客是在街上截車，除了前往大嶼山，市區的士是不能拒載，即使新界去新界也可以。但如果乘客是在的士站上車，而站內分開了市區及新界的士兩條隊，市區的士司機則有權拒載，要求乘客轉乘新界的士。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示，不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。