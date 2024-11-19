車Cam直擊｜兩童商場停車場追逐險被車撞 車主怒斥母親：嚇到心臟都爆

當時車主正駕車準備離開，駛至前往商場的升降機附近通道時，突有一男一女小童打橫於一輛車後方的通道「殺出」 「車cam L（香港群組）」

又是「生仔要考牌」系列？社交平台流傳一段車Cam影片，可見車主於一商場停車場駕車期間，突然冷不防有兩位小童打橫「殺出」，幸車主及時煞車，當時疑為兩童母親的一名成年女子只是在後方施施然步行，未有拖住小朋友，及阻止二人的危險行為。車主及後怒斥：「真係嚇到我心臟都爆呀，大佬！」

該段16秒影片今日(19日)於社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」公開，可見現場是新蒲崗太子道東638號的Mikiki商場，事發於昨日(18日)下午2時半，當時車主正駕車準備離開，駛至前往商場的升降機附近通道時，突有一男一女小童打橫於一輛車後方的通道「殺出」，當時女童正追逐男童，幸車主及時煞車，男童走前三步後失重心跌倒，而女童及時停步，呆了一呆繼續前走。

車主隨即響號示意表不滿，此時一位成年女子「施施然」入鏡，先是斥責兩童，及兩度手勢示意向車主道歉，此時車主打開車窗斥責「真係嚇到我心臟都爆呀，大佬！」，及後聽到女子連聲講「對唔住」。

影片引網民熱議斥責母親，「咁嘅阿媽」、「差啲Restart人生」、「真係到有一日出咗事先嚟後悔都太遲啦」、「拖X住個小朋友啦！差啲車X死佢丫！停車場黎架！唔係公園丫！」、「個女人好似已經習以為常咁喎」、「黐孖筋，我響停車場永遠拖實個女，亦教個女企定定睇下有冇車先行」、「車主好彩反應快！」、「個阿媽肯道歉已經偷笑執到架啦，好多仲會x返你轉頭添」、「係咪可以告佢疏忽照顧兒童？」