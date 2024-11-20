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2024-11-20 07:15:00

車Cam直擊｜大嶼山的士撞飛黃牛　網民：比對面車盏燈累死(有片)

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大嶼山的士撞飛黃牛，網民：比對面車盏燈累死。(車cam L (香港群組) @FB)

大嶼山的士撞飛黃牛，網民：比對面車盏燈累死。(車cam L (香港群組) @FB)

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大嶼山發生交通意外。警方表示，周日(17)晚上928分，62歲的士司機駕駛的士，沿嶼南道往大澳方向行駛，途經燈柱號碼FB4592時，有人報稱牛隻突然行過，的士懷疑收掣不及撞傷牛隻，警方到場，受傷牛隻轉交漁護署跟進，事件中無人被捕。

網上流傳車Cam片段所見，涉事的士載有一名乘客，時速一度高達75公里，當駛至近塘福懲教所位置，前方出現一隻黃牛，但懷疑受對面線車輛亮高燈影響，最終的士收掣不及撞到牛隻。牛隻被撞飛一圈，隨後倒地不起，的士車頭蓋被衝擊力撞至撬起，的士停車後，司機隨即落車查看。

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事件中無人受傷，受傷牛隻被送至漁護署打鼓嶺行動中心。香港牛物種保育協會在社交網站引述到場義工表示，受傷黃牛年約1719歲，意外後能四腳步行，但右耳被劏開，背部有磨損，垂吊肌肉被劏開。

的士收掣不及撞到黃牛，牛隻被撞飛一圈後不起。(車cam L (香港群組)@FB) 的士收掣不及撞到黃牛，牛隻被撞飛一圈後不起。(車cam L (香港群組)@FB) 的士收掣不及撞到黃牛，牛隻被撞飛一圈後不起。(車cam L (香港群組)@FB) 事發前的士車廂內情況。(車cam L (香港群組)@FB) 事發前的士車廂內情況。(車cam L (香港群組)@FB)

網民：睇片都覺得短暫失明

影片引起網民熱議，有人批評對面線車輛「對面架()車盞燈殘眼到睇唔到路」、「車主同隻牛都係比對面盏燈累死！」、「睇片都覺得短暫失明」、「閃下閃下咪算了，打咩高燈吖，咩都睇唔到了」；亦有人認為的士速度過快「速度太快，來不及反應」、「揸咁快把鬼咩」、「其實揸幾高速， 對面線 有冇高燈都冇關係， 你揸住架車就係你控制……」。

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