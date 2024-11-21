車Cam直擊｜的士司機開夜更疑遇豔遇　女乘客撩去酒店稱「益咗你啦」

在工作中偶遇豔遇可謂意外收穫！今天(21日)網上瘋傳了一段長約3分鐘的的車Cam片段，顯示在上周六(16日)凌晨4時許，當一名的士司機載著女乘客前往元朗時，女乘客突然撩他去新港酒店開房，還打趣說「益咗你啦」。她甚至要求司機在放工後陪她飲酒和聊天，但遭到司機婉拒。至於結局如何，則成為了不少網民心中的懸念。

影片中雖然未有顯示女乘客的容貌，但根據聲音判斷，初步相信她是一名年輕的女乘客。影片開始時，的士司機問女乘客是去新田還是新墟，女乘客隨即表示：「我同你去新港(酒店)得唔得呀？……益咗你啦！」司機沉默了一會兒，然後再次確認她是否去新田，女乘客低聲問：「去新港，好唔好呀？」的士司機笑言：「你去我唔去。」女乘客聽後有些無措，便回應道：「咁正人君子者。」

其後雙方陷入冷戰，的士司機再問女乘客是否去新田石湖圍，此時女乘客進一步挑逗地問：「你想呢？」接著又問司機幾時收工，是否可以放工後陪她飲酒和「傾偈」。起初的士司機還表示收工後要回家以及開車不會飲酒，之後又連續問女乘客兩次是否剛剛放工，女乘客連忙回應是。影片至此結束。

網民求下文促「開樣」

不少網民看過影片後都想知道接下來的發展，究竟的士司機能否拒絕如此誘惑。有網民表示「希望的士大佬報個平安」、「超，無下文，嘥咗幾分鐘時間」、「又無樣、又無下文，你講到識飛都得啦」、「有無金鏈唔見左？」。亦有網民笑言司機「唔係正人君子……係司機明白到咩叫免費永遠是最貴的」、「車左(咗)件白卡就話艷遇」。