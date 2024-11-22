鄧炳強曾幻想如《寒戰》劉德華任局長　終夢想成真｜Ray Online

鄧炳強今日接受香港電台消閒節目「瘋Show快活人」訪問，話就算平時工作好忙碌，都會抽時間同屋企人共度時光，通常會一齊行商場、睇戲等等。鄧炳強就算睇戲都鍾意睇警匪片，包括《無間道》、《拆彈專家》、《怒火》等等。唔係睇完一次就算㗎，鄧炳強話當情緒低落嗰陣，會翻睇呢啲電影，甚至睇咗十幾次。除咗睇戲，鄧炳強都鍾意聽經典歌曲，特別鍾意《獵鷹》主題曲《胸懷大志》，仲鍾意聽林子祥嘅《真的漢子》、劉德華嘅《中國人》等等，因為呢啲歌曲充滿激昂嘅正能量，「辛苦完，聽完又繼續上路」。

保安局局長鄧炳強曾經多次透露當年因為劉德華主演嘅電視劇《獵鷹》立志投身警隊。睇嚟佢對劉德華情有獨鍾，原來佢仲曾經幻想好似劉德華喺電影《寒戰》入面嘅角色咁擔任保安局局長，終於就夢想成真啦！

其他興趣方面，鄧炳強分享鍾意食香口嘅東南亞同埋茶餐廳菜式。更加自爆體重上升到歷史高位！因為年初嘅立法工作好忙，放低咗每晚跑步嘅習慣。為咗繼續食嘢，都要重拾跑步啦。主持關心鄧炳強聲沙，佢透露問題困擾多年，平時講嘢多，如果唔夠瞓就更加容易聲沙。佢話唔可以減少工作同陪伴屋企人嘅時間，所以好少「Me time」，得周末先有機會瞓6個鐘。

分享與愛犬「Lulu」很有緣

鄧炳強屋企前排多咗個新成員，就係愛犬「Lulu」，佢話因為個女上年結婚，佢同太太需要搵啲嘢嚟照顧。佢分享當初喺寵物店見到呢隻迷你比熊犬已經覺得好得意，「好似細路仔」，點知畀人買走咗，但因為主人接返屋企之後唔習慣，送返去寵物店。鄧炳強同太太一個禮拜後喺寵物店重遇「Lulu」，終於帶咗返屋企，「緣份就係咁嚟啦」。佢話每日返屋企，「Lulu」都會跑嚟歡迎佢，令佢好開心。