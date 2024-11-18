電動渡輪｜香港首艘本周抵港　料年底完成測試後投入服務

政府早前預留3.5億元，推行為期24個月的電動渡輪先導試驗計劃，全額資助渡輪營辦商建造4艘電動渡輪和相關充電設備、營運、保養和維修等費用。由新渡輪營運、試驗計劃中的第一艘電動渡輪，將於本星期內抵港，今年底在本港水域進行最後測試及船長培訓等工作，之後就會正式投入服務，來往北角至紅磡，位於北角、紅磡及觀塘碼頭的電動渡輪充電設施亦已完成安裝。

電動渡輪電量足夠全日運作

環保署助理署長區詩敏說，電動渡輪一般每晚充電8小時，便足夠全日運作，雖然電池會增加渡輪重量，但船身改用較輕的物料，例如碳纖、鋁金屬等，有助減低耗電量。

她表示，電動渡輪載客量與現時燃油渡輪相若，大約為400人，船上提供便利市民出行的設施，例如洗手間、擺放行李或單車的位置等，同時更為舒適，渡輪甲板亦安裝了太陽能板，進一步減低耗電。