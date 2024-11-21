青年精神健康支援計劃近一年助222人　逾半自殺風險屬中至高度

青少年自殺問題引起社會關注，香港情緒健康學會與社協去年12月推出WeCare SOS緊急青少年精神健康支援計劃，截至本月已經為222宗個案提供所需治療，平均年齡14.32歲，當中超過一半達中度至高度自殺風險、七成學生曾有自殘或企圖自殺，近八成個案學生需要藥物治療。

近七成求助人有情緒障礙

香港情緒健康學會創辦人及會長林美玲表示，經醫生診斷的個案當中，68.5%求助學生有情緒障礙，包括抑鬱症、焦慮症、躁狂抑鬱症等，另有9.8%個案患有思覺失調。求助個案當中，有102人有自殘歷史、52人有企圖自殺歷史，社工評估後亦界定分別有100人和21人屬中度或高度自殺風險。

林美玲稱，第一階段計劃成功識別出一群中度至高度自殺風險、受情緒困擾的學生，為他們進行評估和治療。數據顯示，受助學生接受私營市場4次免費診症後，有36%轉到醫管局跟進治療、28%由社工精神科醫生跟進，亦有16%個案毋須再跟進。她認為，提升學童整體精神健康需要社區的共同努力，以及要在學校進行實證科學為本的危機識別及處理專業培訓。