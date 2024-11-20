香港摩天輪未來5年票價維持不變 成人每程20元 小童長者減半

香港摩天輪繼續由營運商The Entertainment Corporation Limited (TECL)營運，新營運期由本月1日開始，為期5年。TECL聯同冠名贊助商友邦保險昨公布景點未來五年的發展大計，包括票價於未來5年維持不變，成人每張為20元，小童(3至11歲)和65歲長者享10元優惠票價。為慶祝成功投標，巿民於12月29日以5元購買摩天輪門票，當日亦會舉行3場免費大型康體課堂。

TECL首席執行官Randy Bloom指，TECL自2017年起營運香港摩天輪，截至上月底已接待898.16萬人次，僅在去年便有228.4萬名香港居民和海外遊客乘坐，創歷史新高，其滿意度高達94%，成績令人鼓舞；集團預計至明年上半年累計訪客人數將突破1，000萬。他期望在未來5年繼續打造嶄新及高質的訪客體驗，將與友邦保險緊密合作，發展一個與眾同樂且充滿活力的維港海濱，保持香港摩天輪作為香港地標及世界級景點的地位。他亦透露，與恆基兆業地產有限公司緊密合作，將香港摩天輪和中環新海濱三號地段連接，打造開放共享空間，提供藝術文化體驗及多元公眾活動。