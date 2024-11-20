香港最佳公廁選舉 荃灣海興路公廁奪金獎

人有三急，若找到乾淨廁所，體驗倍升。香港廁所協會趁昨日(19日)是「世界廁所日」，公布第八屆「香港最佳公廁選舉」結果。金獎由荃灣海興路公廁奪得；佐敦覺士道公廁成功「洗底」，由「最急待改善公廁」一躍奪銅獎。 協會於全港18區逾300個廁所作實地調查，選舉按照「香港公廁設計及管理指引」(HKQAA)的「CASH+ME」評分標準，為各公廁評分。今屆金獎由荃灣海興路公廁奪得。香港廁所協會主席熊志權指，其外形特別，為圓形獨特設計，空間較寬敞，方便傷健人士；又指海興路公廁內部光線及廁格數量充足，並有清晰指示，巿民使用體驗佳。

佐敦覺士道公廁翻新後奪銅獎 銀獎及銅獎則分別由欣澳公廁及佐敦覺士道公廁奪得，協會指兩個公廁無異味，地面乾爽，令人感到便利及舒適。當中奪銅的佐敦覺士道公廁曾於2021年被評為「最急待改善公廁」，但在翻新後，整體設施良好。香港廁所協會技術主任陳天賜指，該廁所現時更加入為兒童而設的設施，顯示出對兒童使用者的重視，故獲銅獎。 新娘潭郊野公園公廁雖為臨時公廁，因利用太陽能進行沖廁及照明，廁所能保持良好通風及環境整潔，獲「最佳環保公廁獎」。最佳商場公廁獎則由天水圍+WOO嘉湖商場所奪得，熊志權形容其設計「浪漫」，運用多種顏色設計；廁所內設顯示屏，可見剩餘廁格數量，並有兒童專用設施，猶如五星級酒店廁所。惟就是次選舉，協會調查了多少商場廁所則未有透露。

大館廁所標誌不清 成急待改善公廁 另外，今屆亦選出四個「最急待改善公廁」，包括荃灣街巿(地下)廁所、元朗兒童遊樂場公廁、大元村公廁，以及大館公廁。當中大元村公廁繼2021年後，再次被評選為最急待改善公廁。熊志權指，除大館公廁外，其餘三個公廁均環境惡劣，地面布滿積水且有異味。而大館公廁雖乾淨整潔，但因公廁標誌不清晰，難以尋找，故亦上榜，盼引起關注作出改善。 食環署表示，很高興署方在今年香港廁所協會舉辦的年度最佳公廁選舉中，署方管理的公廁再次蟬聯金獎及銀獎；指該署管理約810所公廁。自2019/2020年度起，食環署和建築署推進優化公廁翻新計劃，截至今年9月已對約370所公廁展開全面翻新或優化，其中約160所已完成。預期於2028年底前為全港餘下約300所公廁開展全面翻新或優化工程。

就香港廁所協會荃灣街市地下廁所被評為「最急待改善公廁」之一，食環署指，已加強該廁所的清潔及管理，並已將其納入翻新計劃。署方指，食環署會繼續提升公廁的設施和服務水平，並呼籲市民珍惜公共設施，保持公廁的清潔衛生。