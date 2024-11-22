黃仁勳訪港｜科大周六頒榮譽博士予黃仁勳梁朝偉 「AI教父」料在港停留數天(附直播連結)

香港科技大學將於周六(11月23日)舉行學位頒授典禮2024，早前已有傳屆時將頒發榮譽博士學位予人工智能領域標誌性人物、NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳及「影帝」梁朝偉。根據科大向傳媒發放的採訪通知證實傳聞，稱將頒授榮譽博士予四位傑出領袖，以表彰他們的重大成就和對社會的貢獻，其中「AI教父」黃仁勳獲頒授工程學榮譽博士，梁朝偉獲頒授人文學榮譽博士，另外兩人為諾貝爾化學獎得主邁克爾．萊維特及菲爾茲獎得主大衛．曼福德，均獲頒理學榮譽博士。

報道指將參觀香港科技園

有報道指，黃仁勳期間在香港停留數天，並將在香港科技園等地進行演講和參觀，參與多個公開活動。2024年1月，黃仁勳參加了NVIDIA北京、上海和深圳辦公室的內部年會，但沒有公開活動行程。

黃仁勳被譽為「AI教父」，他在台灣出世後來移居美國，1993年與合夥人成立NVIDIA，經過多年的努力現時成為全球頂尖的科技企業，公司現時市值為3.6兆美元，在全球公司市值排行第一。黃仁勳今年赴台訪問，於當地掀起熱潮，如巨星般被追訪。