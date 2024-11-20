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2024-11-20 17:40:00

黎智英案｜黎供稱港獨屬「瘋狂想法」　不容員工在《蘋果》提及(更新)

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黎智英由囚車押送到法院。(AP)

黎智英由囚車押送到法院。(AP)

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【17:30更新】 《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等罪案件，法官裁定表證成立後近4個月，案件今(19日)在西九龍裁判法院踏入第93日審訊。黎智英被盤問時表示，港獨想法太瘋狂，提倡港獨是一個陰謀，不容許員工在《蘋果》中提及港獨內容。

黎智英由囚車押送到法院。(AP) 《壹傳媒》創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案件，相隔近4個月後再度審訊。(資料圖片) 天主教香港教區榮休樞機主教陳日君及黎智英的親人抵達法院。(AP) 大批警員在現場戒備。(AP) 工作人員在西九龍裁判法院外升起中國國旗，據報為即將舉行審理的黎智英案件準備。(AP) 警員在法院外持槍戒備。(AP) 不少市民在法院外冒雨排隊輪候旁聽席位。(AP) 不少市民在法院外冒雨排隊輪候旁聽席位，警員在場戒備。(AP) 本案涉及12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒。(資料圖片)

逾70人冒雨輪候旁聽

現場消息指，法院外約70名市民冒雨排隊輪候旁聽席位，部分人需要長期舉傘，有人則身穿雨衣。多名警員在場駐守，並以揚聲器提醒市民遵守秩序，法院一帶部分路段設置阻車器。據司法機構告示，正庭旁聽席劃出70個座位，連同延伸庭共有379個公眾位。

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黎上庭時精神不錯面露笑容

黎智英身穿淺啡色西裝外套，並架上眼鏡出席，在庭上他不時望向旁聽的妻子和香港榮休樞機主教陳日君一方，並面露笑容，精神不錯。黎智英在接受大律師關文渭主問，當被問到為何在1989年起先後創立《壹週刊》和《蘋果日報》時，黎智英指1989年的六四事件，令他認為有需要參與傳遞有關自由的資訊，形容市民有越多資訊，就越知情和越自由。他說蘋果日報的核心價值包括法治、民主、言論自由和集會自由等。

指《蘋果》核心價值是法治自由民主

黎智英續提及，由於傳媒業務的擴張，因此亦創立《蘋果日報》。他指《蘋果日報》的核心價值和香港人的價值一樣，即法治、自由和民主。他又說自己反對任何暴力、港獨和台獨，認為提倡港獨是一個陰謀，指有人想「讓我們跌入陷阱」。他直指港獨想法太瘋狂，並不容許員工在《蘋果》中提及港獨內容。

黎智英自辯預料需時約15天，辯方早前表示，亦會傳召通訊軟件Signal一名專家證人出庭作證，估計辯方證人作供合共需時約4星期。

這是香港首宗「串謀勾結外國勢力」案件。在北京，外交部發言人林劍回應有關黎智英出庭的相關提問時，指香港是法治社會，任何人都不能打著自由的旗號從事違法活動並企圖逃脫法律制裁，又指黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的代理人和馬前卒，中央政府堅定支持香港特區依法懲治各類危害國家安全的活動，堅決反對個別國家借有關司法個案干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。

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