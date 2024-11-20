黎智英案｜黎供稱港獨屬「瘋狂想法」　不容員工在《蘋果》提及(更新)

【17:30更新】 《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等罪案件，法官裁定表證成立後近4個月，案件今(19日)在西九龍裁判法院踏入第93日審訊。黎智英被盤問時表示，港獨想法太瘋狂，提倡港獨是一個陰謀，不容許員工在《蘋果》中提及港獨內容。

黎上庭時精神不錯面露笑容

黎智英身穿淺啡色西裝外套，並架上眼鏡出席，在庭上他不時望向旁聽的妻子和香港榮休樞機主教陳日君一方，並面露笑容，精神不錯。黎智英在接受大律師關文渭主問，當被問到為何在1989年起先後創立《壹週刊》和《蘋果日報》時，黎智英指1989年的六四事件，令他認為有需要參與傳遞有關自由的資訊，形容市民有越多資訊，就越知情和越自由。他說蘋果日報的核心價值包括法治、民主、言論自由和集會自由等。

指《蘋果》核心價值是法治自由民主

黎智英續提及，由於傳媒業務的擴張，因此亦創立《蘋果日報》。他指《蘋果日報》的核心價值和香港人的價值一樣，即法治、自由和民主。他又說自己反對任何暴力、港獨和台獨，認為提倡港獨是一個陰謀，指有人想「讓我們跌入陷阱」。他直指港獨想法太瘋狂，並不容許員工在《蘋果》中提及港獨內容。