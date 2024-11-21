2元乘車優惠 上年度補貼近40億 政府︰無意取消或改受惠組群

社會近年關注到2元乘車優惠計劃被濫用的情況，政府正檢討計劃料年內公布檢討結果。當局資料顯示，近年在計劃下向公共交通營辦商發放的補貼金額持續上升，上個財政年度預計補貼39.99億元，按年升近三成。勞福局指，無意取消2元乘車優惠計劃或改變受惠組群，但運輸署聯同專巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法，其中7宗涉嫌違規個案被警方立案調查，當中兩宗成功檢控，有乘客被罰1.4萬元，及須補繳少付車資。

勞工及福利局長孫玉菡書面回覆立法會議員質詢透露，2元乘車優惠下，政府過去5年向各公共交通營辦商發放逾107億元補貼金額。政府向營辦商發放補貼額在2019/20年度僅為12.75億元，自2022年2月27日起，計劃的合資格年齡由65歲下調至60歲，以及擴展至紅色小巴、街渡和電車；同年9月更擴展至居民巴士服務。相關補貼在2023/24年度已升至39.99億元，亦較2022/23年的30.78億元升近三成。計劃每年的經常開支佔每年政府經營開支總額，亦由2019/20年的0.2%升至2023/24年度的0.7%。