2元乘車優惠 上年度補貼近40億 政府︰無意取消或改受惠組群

社會近年關注到2元乘車優惠計劃被濫用的情況，政府正檢討計劃料年內公布檢討結果。當局資料顯示，近年在計劃下向公共交通營辦商發放的補貼金額持續上升，上個財政年度預計補貼39.99億元，按年升近三成。勞福局指，無意取消2元乘車優惠計劃或改變受惠組群，但運輸署聯同專巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法，其中7宗涉嫌違規個案被警方立案調查，當中兩宗成功檢控，有乘客被罰1.4萬元，及須補繳少付車資。
勞工及福利局長孫玉菡書面回覆立法會議員質詢透露，2元乘車優惠下，政府過去5年向各公共交通營辦商發放逾107億元補貼金額。政府向營辦商發放補貼額在2019/20年度僅為12.75億元，自2022年2月27日起，計劃的合資格年齡由65歲下調至60歲，以及擴展至紅色小巴、街渡和電車；同年9月更擴展至居民巴士服務。相關補貼在2023/24年度已升至39.99億元，亦較2022/23年的30.78億元升近三成。計劃每年的經常開支佔每年政府經營開支總額，亦由2019/20年的0.2%升至2023/24年度的0.7%。
近年社會關注計劃被違規使用，勞福局指，為加強打擊不合資格人士違規使用2元優惠，運輸署由2023年6月起聯同專營巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法工作，截至今年10月底，採取約480次聯合執法行動，查驗共970條路線及約3,080名懷疑違規使用優惠的人，其中7宗個案被警方立案調查，成功檢控的兩宗，其中一宗涉案乘客被罰款約1.4萬元及須補繳少付車資(共約2,000元)；另一宗涉案乘客兩項有關偽造帳目的罪名成立，被判120小時社會服務令，另被罰款約5,800元及須補繳少付車資(共約620元)。另外兩宗警方未有足夠證據對懷疑違規者作檢控；其餘三宗則仍在調查。港鐵公司在同期共向約9,680名違規使用優惠計劃人士收取附加費。
勞福局重申無意取消2元乘車優惠計劃或改變受惠組群，會考慮不同方案控制開支增長，適時公布檢討結果及建議。