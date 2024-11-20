2025年上半辦至少93項盛事 料吸84萬旅客 黃偉綸：盛事效益不只經濟

自當局推行「盛事經濟」，本港今年有大量盛大活動舉行，而未來一年仍盛事連連。政府昨日公布2025年上半盛事年表，預告會有至少93個活動，料吸引84萬名旅客參與，並產生33億元消費額。當局強調，盛事的效益不只體現於經濟上，活動亦有助彰顯香港作為一個自由、開放、有深度而具備文化底蘊國際城市的地位。
93個盛事活動中，14個會由2024年橫跨至2025年。盛事分為五大類，其中最多是文化藝術及創意項目，有30個；如巴塞爾藝術展、ComplexCon；會議展覽26個，節日慶典匯演及嘉年華12個，金融經濟及創科相關盛事10個。至於體育盛事亦有15個，當中不少會在啟德體育園舉行，如首次在港舉行的保齡球世界盃及世界殘疾人保齡球錦標賽。
當局推算，2025年上半的盛事將吸引84萬名旅客參與，按年升五成。經濟效益方面，可為香港帶來約33億元消費額及18億元經濟增加值，較2024年上半年的24億元消費額及14億元經濟增加值，分別增加四成及三成。
政府料2024年全年合共逾240項盛事，吸引逾200萬名旅客，較早前估計的170萬人，增加逾17%，亦為本港帶來約75億元消費額及45億元經濟增加值，均優於較早前的估算。
財政司副司長黃偉綸昨表示，推動盛事效益除可帶來經濟效應及金錢收入，亦能顯示香港作為一個自由、開放、有深度而具備文化底蘊的國際城市，「(旅客)親眼見過先至會信」，外國人士親身來港體驗後，會對香港有「非常正面睇法」，了解到香港繽紛多元、先進基建及治安非常安全的環境。
更多活動適時公布
旅遊發展局總幹事程鼎一稱，該局自3月起成立盛事拓展專組，截至10月31日，已獲多個品牌及體育總會接洽並處理近100次查詢，當中有20個確立為盛事或有潛力做盛事，部分已納入盛事年表。他又透露，當局正接洽國際馬戲團、電競比賽、由國際知名流行樂排行榜舉行的大型流行音樂節等來港舉辦活動，旅發局會適時公布。
盛智文：啟德體育園助吸引盛事進駐
「蘭桂坊之父」蘭桂坊集團創辦人盛智文表示，2025年上半年的盛事對本港市道有幫助；他提到日前曾到訪啟德體育園，相信場地將有助香港吸引世界各地盛事進駐香港，「可能第時Taylor Swift唔使去新加坡，佢可以嚟到香港。」